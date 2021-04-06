CHP'de eleştiriye yer yok: İl yönetimini eleştiren ilçe başkanı görevden alındı

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı yönetiminden memnun olmayan CHP Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem, il başkanını eleştiren bir mektup kaleme alarak sosyal medya hesabından paylaştı.
"CHP Ankara İl Örgütü yönetilemiyor"
Öktem, mektubunda "Ankara İl Başkanı Sayın Ali Hikmet Akıllı, örgütümüzün kabul etmeyeceği eylem ve söylemlerle canımızı yakmıştır. Yönetilemeyen Ankara İl Örgütü gerçeği karşımızda durmaktadır” ifadesini kullandı.
"Disipline sevk edildi"
Mektubun ardından CHP Ankara İl Yönetim Kurulu, Onur Öktem'in ihraç edilmesi yönünde karar aldı.