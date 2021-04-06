CHP'de eleştiriye yer yok: İl yönetimini eleştiren ilçe başkanı görevden alındı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında var

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'de 256 bin 861 işletmenin e-ticaret faaliyetinde bulunduğunu belirterek, "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi." dedi.