CHP’de kıyım kurultayda

Dünya

Sosyal medyada yeni çılgınlık

Sosyal medyanın vazgeçilmezlerinden “challenge”lara (meydan okuma) bir yenisi daha eklendi. İsviçre polisi tarafından başlatılan ‘Tetris challenge’a dünyanın pek çok ülkesinden polis, itfaiye kuvvetleri hatta askeri güçler de dahil oldu.