CHP’de kıyım kurultayda

Kurultaylar partisi olarak anılan CHP'de ekim ayında 37'nci kurultay için düğmeye basılacak. Partide önce ilçe kurultayları ardından da il kurultayları yapılacak. Yönetime geldiği birçok belediyede işçileri kapı önüne koyan CHP’de kurultay sürecinde parti içi muhalefeti de benzer tehlike bekliyor.
İMZACILAR İHRAÇ EDİLMİŞTİ
24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşanan yenilginin ardından CHP'li muhalifler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmıştı. Seçimlerin ardından olağanüstü kurultaya karşı set çeken parti yönetimi imza veren delegeleri ihraç etmişti. 37'nci olağan kurultay sürecinde de imzacı delegeler mercek altına alınacak. İhraç edilmeyen delegelere bu süreçte tırpan vurulacak.
Karayazı’ya görevlendirme
- Erzurum'da, Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun, tutuklanması göz önünde bulundurularak, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.