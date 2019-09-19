Gündem CHPde kıyım kurultayda
POLİTİKA

CHP’de kıyım kurultayda

Yönetime geldiği birçok belediyede çok sayıda işçiyi kapı önüne koyan CHP’de kurultay sürecinde parti içi muhalefeti de benzer tehlike bekliyor. CHP’de ekimde yapılacak 37’nci olağan kurultay sürecinde de imzacı delegeler mercek altına alınacak. İhraç edilmeyen delegelere bu süreçte tırpan vurulacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Kurultaylar partisi olarak anılan CHP'de ekim ayında 37'nci kurultay için düğmeye basılacak. Partide önce ilçe kurultayları ardından da il kurultayları yapılacak. Yönetime geldiği birçok belediyede işçileri kapı önüne koyan CHP’de kurultay sürecinde parti içi muhalefeti de benzer tehlike bekliyor.

İMZACILAR İHRAÇ EDİLMİŞTİ

24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşanan yenilginin ardından CHP'li muhalifler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmıştı. Seçimlerin ardından olağanüstü kurultaya karşı set çeken parti yönetimi imza veren delegeleri ihraç etmişti. 37'nci olağan kurultay sürecinde de imzacı delegeler mercek altına alınacak. İhraç edilmeyen delegelere bu süreçte tırpan vurulacak.

Karayazı’ya görevlendirme

  • Erzurum'da, Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun, tutuklanması göz önünde bulundurularak, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Mescidi kapattı
GÜNDEM
Mescidi kapattı
Belediyeleri Kandil yönetiyor

Belediyeleri Kandil yönetiyor

​İşleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor.
ABD’ye iki hafta süre

ABD’ye iki hafta süre

​Erdoğan güvenli bölge konusunda ABD'yi yine uyardı.
Mescidi kapattı

Mescidi kapattı

İmamoğlu ile birlikte CHP fabrika ayarlarına döndü.
Pençe genişliyor

Pençe genişliyor

Komandolar kar altında teröristlerin ensesinde olacak.
Evladımın hayallerini çaldılar

Evladımın hayallerini çaldılar

​Özkan'ın hayali polis veya asker olmaktı.
İran’ın petrol tesisleri hedefte

İran’ın petrol tesisleri hedefte

​Pentagon Beyaz Saray'a askeri seçenekleri sundu.
Maraş'ta<br>saflar sıklaşıyor

Maraş'ta
saflar sıklaşıyor

​Fransa ve İngiltere, Rumların tezinde buluştu.
Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

​Bölgedeki Suriyeli gençler kendi üniversitelerin okuma şansı bulacak.
Faiz düştü<br>satışlar arttı

Faiz düştü
satışlar arttı

​Satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 8.1 artış gösterdi.
Girit korkusu

Girit korkusu

Oruç Reis'in Girit açıklarında dümen kırma ihtimali, Atina'yı ürkütüyor.
PKK'ya<br>135 tonluk darbe

PKK'ya
135 tonluk darbe

​Teröristlerin zehir ticaretine büyük darbe vuruldu.
2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri bakanlığı, Hakkari'de yürütülen operasyonlara dair açıklama yaptı.
FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

​Amerikan Merkez Bankası, faizi 25 baz puan indirdi.
Aslan '1' puanla başladı

Aslan '1' puanla başladı

Belçika'da akıllarda Babel'in kaçırdığı gol kaldı.
Erken seçim gündemde yok

Erken seçim gündemde yok

​AK Parti sözcüsü Çelik, MKYK'nın ardından konuştu.
Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

​Dev uçak Teknofest'te yaptığı şovla büyük beğeni topladı.
Bolton'ın yerine geliyor

Bolton'ın yerine geliyor

ABD'nin yeni ulusal güvenlik danışmanı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.