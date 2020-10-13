​CHP'de kurmay ve vekillere uyarı: Dini konulara girmeyin

CHP’lilere, kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi uyarısında bulunuldu. Röportaj ve televizyon programlarında din ile ilgili gelen sorulara, laiklik vurgusu ile dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili çalışan ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin vermesi gerektiğine vurgu yapılması istendi.
TSK HAKKINDA YORUM YAPMAYIN
Raporda Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmaması da yer aldı. Söylediklerinin doğruluk payı da olsa rakiplerinin eline çok önemli bir fırsat verebileceği belirtildi. Türkiye’nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik daima birleştirici bir söylemde bulunulması ifade edildi.
SUS TALİMATI
Parti içinde oluşan dağınıklık görüntüsünün de ortadan kalkması için “vitrine oynayın” uyarısı yapıldı: “Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Ülkenin menfaati için ilkemiz daima ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ olmalıdır. Parti için sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır. Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmak ‘Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler’ algısı oluşturup, CHP’ye ve ülkenin geleceğine zarar vermektedir.”
BİREYSEL PAYLAŞIM YAPMAYIN
Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemlerin tercih edilmesi de istendi.