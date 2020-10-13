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ANKARA

​CHP'de kurmay ve vekillere uyarı: Dini konulara girmeyin

CHP'de kurmay ve vekillere uyarı: Dini konulara girmeyin

CHP, parti yönetici ve milletvekillerini dini konulara girmemeleri konusunda uyardı. Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili sorulara, ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin vermesi gerektiğine vurgu yapılması önerildi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’lilere, kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi uyarısında bulunuldu. Röportaj ve televizyon programlarında din ile ilgili gelen sorulara, laiklik vurgusu ile dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili çalışan ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin vermesi gerektiğine vurgu yapılması istendi.

TSK HAKKINDA YORUM YAPMAYIN

Raporda Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmaması da yer aldı. Söylediklerinin doğruluk payı da olsa rakiplerinin eline çok önemli bir fırsat verebileceği belirtildi. Türkiye’nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik daima birleştirici bir söylemde bulunulması ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni deste' açıklaması: Her elde değişsin diyenler kumarbazlar
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Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni deste' açıklaması: Her elde değişsin diyenler kumarbazlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyayı tehdit eden koronavirüs pandemisine karşı ortaya attığı 'Kağıt oynarken her oyunda yeni deste açacaksın' önerisiyle ilgili yeni bir çıkışta bulundu. KRT'de konuşan Kılıçdaroğlu, ''Her elde kağıt değişsin diyenler kumarbazlar. Piştiyi, maça kızını çok iyi oynarım. Genel başkan olana kadar arkadaşlarla toplanır oynardık akşamları'' diye konuştu.


SUS TALİMATI

Parti içinde oluşan dağınıklık görüntüsünün de ortadan kalkması için “vitrine oynayın” uyarısı yapıldı: “Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Ülkenin menfaati için ilkemiz daima ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ olmalıdır. Parti için sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır. Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmak ‘Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler’ algısı oluşturup, CHP’ye ve ülkenin geleceğine zarar vermektedir.”

BİREYSEL PAYLAŞIM YAPMAYIN

Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemlerin tercih edilmesi de istendi.

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