CHP'de 'Özel' fotoğrafı krizi: Asmak istemiyorlar

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın aday tanıtım programında Yığılca ile ilgili sarf ettiği, 'gerici' ve 'yobaz' ifadeleri tepki topladı. Daha sonra bir açıklama yaparak özür dileyen Özcan, "Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken hatalı bir söylemde bulundum" dedi.