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CHP'de 'Özel' fotoğrafı krizi: Asmak istemiyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri Özel'in fotoğrafını asmayı reddetti.

10:38 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:48 - 13/12/2023 Çarşamba
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Özgür Özel
Özgür Özel

CHP'de kurultay öncesi yaptığı açıklamalarda seçilmesi durumunda fotoğrafının asılmasını istemeyeceğini söyleyen Özgür Özel, bu sözünü çabuk unuttu.


5 Kasım'da gerçekleştirilen kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ve Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı.


Kılıçdaroğlu'nu indirmediler


Akşam'ın haberine göre Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri ise Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı kabul etmedi. Bu milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği öğrenildi.






#chp
#Özgür Özel
#FOTOĞRAF
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