CHP’deki çete aranıyor

CHP’yi karıştıran “Külliye’ye giden CHP’li” iddiasını taraflar soğutmaya bıraktı. Ancak CHP içindeki muhalifler, İnce’nin vurgusunu yaptığı parti içindeki ‘çete’nin ortaya çıkarılmasını bekliyor. Kulislerde, “Kim olduğunu biliyorum” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu ismi açıklaması gerektiği, kurultay yaklaşırken parti içindeki kavganın daha çok artacağı konuşuluyor.

KONU KAPANMADI

CHP’de Sözcü gazetesinde Rahmi Turan’ın yazdığı ve kaynak olarak da gazeteci Talat Atilla’yı gösterdiği “Muharrem İnce Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü” iddiası, karşılıklı açıklamaların ardından mahkemeye kadar taşındı. Söz konusu kriz sonrasında CHP yönetimi ve İnce bir süre konuşmama kararı aldı. Ancak, parti içi muhalefet konuyu kapatmadı.

AÇIKLAMAZSA İÇ ÇEKİŞME ARTACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili “Saray’a gidenleri biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun kendilerine tuzak kurduğunu ancak, tuzağın bumerang gibi kendisine döndüğünü belirten parti içi muhalefet bu konunun üstünün örtülemeyeceğini belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘biliyorum’ dediği bu ismi açıklaması gerektiğini ifade eden muhalifler, açıklamazsa kurultayda iç çekişmenin artacağını kaydediyor.

Genel kurul yaklaşıyor

Partide, genel başkan seçimli 37'nci Olağan Genel Kurultay 2020'nin başında yapılması planlanıyor. Sessiz sedasız kurultay yapmayı planlayan CHP'yi, tartışmaların gölgesinde bir kurultay bekliyor.

GÜNDEM Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu