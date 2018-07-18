Gündem CHPden 28 gün askerlik yapma şartı kaldırılsın teklifi
POLİTİKA

CHP'den bedelli askerlikte 28 gün kaldırılsın teklifi

CHP'den '28 gün askerlik yapma şartı kaldırılsın' teklifi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istedi, profesyonel askerliğe geçilmesini önerdi. Yalım, özel sektörde çalışıp askerliğini yapmamış vatandaşların, askerlik için 28 gün iş yerinden ayrılmasının ciddi sıkıntıya yol açabileceğini savundu.

Haber Merkezi AA
CHP, 28 günlük zorunlu askerlik şartının bedelli yasasından çıkarılmasını talep etti.
CHP, 28 günlük zorunlu askerlik şartının bedelli yasasından çıkarılmasını talep etti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, özel sektörde çalışıp askerliğini yapmamış vatandaşların, askerlik için 28 gün iş yerinden ayrılmasının ciddi sıkıntıya yol açabileceğini savundu.

Kişilerin askerliğini 28 gün yapması ile 6 ay-1 yıl yapması arasında bir fark bulunmadığını öne süren Yalım, işverenle aynı sıkıntının yaşanacağını belirtti.

  • Yalım, 2011 ve 2014 yıllarında olduğu gibi askerlik yapma şartı aranmadan bedellinin çıkartılmasını isteyerek, "Bedelli son kez olmalıdır. CHP olarak ana hedefimiz profesyonel askerliğe geçiştir. Bu teklifle bedelli son bulmayacak, 2-3 yıl sonra yenileri gelecektir. Hükümete, Milli Savunma Bakanlığına tavsiyemiz; bir an önce altyapı hazırlanıp profesyonel askerliğe geçilsin" ifadesini kullandı.

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