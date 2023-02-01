CHP’den AK Parti’ye seçimleri 42 gün öne çekme teklifi: 2 Nisan’da yapalım

15 Temmuz Derneği Altılı Masa'nın KHK açıklamasını protesto etti. Basın açıklaması yapan 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil, "Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi istedikleri gibi yönetecek olan FETÖ'cüleri bize 'mağdur' diye pazarlamayın. 15 Temmuz'u yaşamış olan bu millet sizi affetmez. Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez." dedi. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "İki oy fazla almak için bu ülkeyi bu hainlere satarsanız, ne biz ne de bu millet sizi affetmez" ifadelerini kullandı.