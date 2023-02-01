|
Gündem

CHP’den AK Parti’ye seçimleri 42 gün öne çekme teklifi: 2 Nisan’da yapalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti'nin Meclis'e, milletvekili genel seçimini ve cumhurbaşkanlığı seçimini 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirmesini önererek, "Biz de destekleyelim." dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:58 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu , Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçim takvimini değerlendirdi. Öztrak, "Kendi ifadeleriyle, 'kronometreyi sıfırlamanın' tek yolu var. O da seçimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yenilenmesi. O halde izlenecek yol bellidir, açıktır. Hodri meydan.
Partiniz, Meclis'e milletvekili genel seçimini ve cumhurbaşkanlığı seçimini, 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin. Biz de destekleyelim
." şeklinde konuştu.



Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan Altılı Masa'nın MİT Başkanı Fidan'ı görevden alma vaadine sert eleştiri: Böyle bir şey ayıptır
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan Altılı Masa'nın MİT Başkanı Fidan'ı görevden alma vaadine sert eleştiri: Böyle bir şey ayıptır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde MİT Başkanı Hakan Fidan başta olmak üzere, YÖK, Merkez Bankası gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını açıklamıştı. Büyük tepki toplayan açıklamalara bir eleştiri de ünlü tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı'dan geldi. Altılı Masa'nın görevden alma vaadlerine tepki gösteren Bardakçı, "İlk şunu görevden alacağız, ilk bunu alacağız diyorlar. Ayıptır ya böyle bir şey" dedi. Ayrıca Altılı Masa'yı Jön Türkler'e benzeten ünlü tarihçi, "Birilerine yalakalık yapmak için Anayasa'dan Türk kelimesini çıkarmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü Türküm demek faşizm bunlara göre" ifadelerini kullandı.

#CHP
#Faik Öztrak
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
1 saat önce
default-profile-img
CHP’den AK Parti’ye seçimleri 42 gün öne çekme teklifi: 2 Nisan’da yapalım
Fed'den faiz arttırımı: 16 yılın en yüksek seviyesine yükseldi
ÖZET | Galatasaray-Ümraniyespor: 3-2
Bakan Kirişçi: Muhalefeti millileştiremedik buna çok üzülüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu söz millet iradesini sembolize ediyor
FBI'ın Biden operasyonunda gizli belge çıkmadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.