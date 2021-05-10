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Gündem CHPden bankalara tehdit
POLİTİKA

CHP’den bankalara tehdit

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’a yatırım yapacak yatırımcıları ve kredi verecek bankaları tehdit etti: İktidar olduğumuzda ihaleye giren yabancı bir ülke olursa o ülke ile aramıza mesafe koyacağız. Bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’den bankalara tehdit
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “Sözde bizim ‘128 milyar dolar nerede’ sorumuzu en azından ti’ye alacaklardı ve bunun doğru olmadığını ifade edeceklerdi. Onlar da gayet iyi biliyorlar ki bu sorunun cevabını veremediler. 128 milyar dolar nerede sorusu hala yanıt bekliyor” diyen Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti bir savaşa girse kendisine ait bir sentinin bile olmadığını savundu.

PARALARINI ÖDEMEZMİŞ

Kanal İstanbul projesine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, projenin yapılacağı havzayı gezdiğini, bölgenin olağanüstü güzel bir doğa harikası olduğunu belirtti. Bu bölgenin yok edileceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, “İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler, iktidar olduğumuzda ihaleye giren yabancı bir ülke olursa o ülke ile aramıza mesafe koyacağız. Bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler” dedi.

GÜNLERİNİ GÖRÜRLER

Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’un akılcı bir proje olmadığını, gerçekleşeceğini sanmadığını söyledi. Gündem değiştirmek için projenin konuşulduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, projeye destek olacakları şöyle tehdit etti: “Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu projeye gireceğini, bankaların buna finans kaynağı ayıracağını düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Bunların hepsini düşündük, gereğini de yapacağız.”

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