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ANKARA

CHP’den ‘çok gizli’ atamalar: Doğu ve Güneydoğu'da seçimle gelenlerin yerine üye olmayanları yönetici yaptılar

Doğu ve Güneydoğu’da teşkilatlarını değiştiren CHP, Bitlis’te akıllara durgunluk veren atamalar yaptı. 22 Şubat’ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla şehirde il başkanı dahil 7 kişi görevlendirildi. Ancak bu isimlerden biri olan H.Y. bilgisi dışında gizlice atandığını söyleyip hemen istifa etti. Kendisine haber verilmeden atandığını fark eden Y.E.A. da suç duyurusunda bulundu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP’den ‘çok gizli’ atamalar: Doğu ve Güneydoğuda seçimle gelenlerin yerine üye olmayanları yönetici yaptılar
ARŞİV

CHP Genel Merkezi’nin, Doğu ve Güneydoğu’da bazı illerde geçici yönetim listelerinde habersiz atamalar yaptığı ortaya çıktı. Uzun zamandır boş olan Bitlis İl Başkanlığı’na Şubat ayının sonlarına doğru geçici bir yönetim kurulu atandı.

İl başkanı dahil 7 yönetim kurulu üyesi bulunan il örgütünden bazılarının atamadan haberi olmadığı tespit edildi. Bunlardan H.Y. CHP Bitlis İl Başkanlığı Geçici Kurulu’na bilgisi dışında atandığını belirterek notere istifa dilekçesini sundu, ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Habersiz üye yapılıp atanan Y.E.A da e-Devlet’ten parti üyeliğinden istifa etti.

Selin Sayek Böke
Selin Sayek Böke

SEÇİMLE GELENLERİN YERİNE ATAMA

Doğu ve Güneydoğu teşkilatlanmalarında değişikliğe giden CHP, seçimle gelen başkanları görevden alarak yerlerine yeni yönetim atıyor. Bitlis’te de benzer bir olay yaşandı. Uzun zamandır boş olan Bitlis İl Örgütü’ne 22 Şubat’ta yeni tamalar yapıldı. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin imzası ile il başkanı dahil örgüte 7 kişi atandı.

Oğuz Kaan Salıcı
Oğuz Kaan Salıcı

CHP’YE ÜYE BİLE DEĞİLLER

  • İl Başkanı olarak Mehmet Cahit Geylani atandı. Bazı yönetim kurulu üyelerinin atamadan bilgisi olmadığı hatta CHP üyesi bile olmadığı öğrenildi.

İSTİFA VE SUÇ DUYURUSU

Bunlardan H.Y. CHP Bitlis İl Başkanlığı Geçici Kurulu’na bilgisi dışında atandığını belirterek notere istifa dilekçesini sundu. Edinilen bilgilere göre H.Y’nin annesine iki kişi gelerek H.Y.’yi işe yerleştireceklerini söyleyerek vatandaşlık numarasını ve bir fotoğrafını istedi. Ardından da H.Y. CHP’ye üye yapılarak yönetim kuruluna atandı. Olay gün yüzüne çıkınca H.Y. istifasının ardından savcılığa başvurdu.

  • H.Y. Bitlis İl Yönetimi tarafından aranarak istifa etmemesi gerektiği istendi. İşi olmasına rağmen kendisine, işe yerleştirileceği söylendi. CHP ile ilgisi olmadığı halde habersiz üye yapılan Y.E.A da e-Devlet’ten parti üyeliğinden istifa etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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