Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHPden ihraç edilen Mehmet Sevigen Kılıçdaroğluna karşı harekete geçiyor 7 bin kişiye mektup gönderecek
POLİTİKA

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçiyor: 7 bin kişiye mektup gönderecek

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen eski Milletvekili Mehmet Sevigen'in eski CHP kadrolarını esas alan yeni bir hareket hazırlığında olduğu belirtildi. Parti tabanının büyük bir çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Sevigen, 7 bin kişiye mektup göndereceğini açıkladı. Sevigen mektubunun içeriğini "TBMM'de, parti yönetiminde gerçek CHP'liler azınlıkta. CHP'liler ayağa kalkın. CHP'ye sahip çıkın." sözleriyle açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPden ihraç edilen Mehmet Sevigen Kılıçdaroğluna karşı harekete geçiyor: 7 bin kişiye mektup gönderecek
Mehmet Sevigen

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunduğu için partiden ihraç edilen eski Milletvekili Mehmet Sevigen'in öncülüğünde CHP içinde yeni bir hareket hazırlığı olduğu öne sürüldü.

PARTİ TABANI KILIÇDAROĞLU'NDAN RAHATSIZ

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te katıldığı programda dikkat çeken çıkışlarda bulunan Sevigen, yayının ardından çok sayıda telefon aldığını söyledi. Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan Sevigen, parti tabanının büyük bir çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlık duyduğunu söyleyerek 7 bin kişiye mektup göndereceğini açıkladı. Sevigen mektubunun içeriğini şu sözlerle özetledi:

"TBMM'de, parti yönetiminde gerçek CHP'liler azınlıkta. CHP'liler ayağa kalkın. CHP'ye sahip çıkın."

Mehmet Sevigen, geçtiğimiz aylarda TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programına konuk olmuştu. Burada Kılıçdaroğlu hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Sevigen, "Partiyi 14. kattan yönetiyor. 14 yıldır genel başkan. Hep başarısız. Geliyor ve MYK değişiyor. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor." demişti.

Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14'üncü kattan yönetiliyor
GÜNDEM
Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14'üncü kattan yönetiliyor
Berber koltuğunda korkunç cinayet

Berber koltuğunda korkunç cinayet

​Oğlu öldürülmesin diye para vermiş.
30 yıllık gelenek

30 yıllık gelenek

Köyde tek iftar sofrası kuruluyor.
İngiltereden Rusyaya yeni yaptırım kararı

MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

​Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatına önemli mesaj.

​İlk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

​Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı.

​Evdeki 3 milyon TL'yi çalan hırsız tanıdık çıktı.

İlk Türk astronotun uzaya gideceği tarih belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.