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CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan yerel seçimlerde aday olacağını açıkladı: Şu an bağımsız olarak planlıyorum

CHP'nin geçtiğimiz günlerde ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimlerde bir kez daha belediye başkan adayı olacağını açıkladı. Yoluna bağımsız olarak devam etmeyi planladığını ifade eden Özcan, "Siyaset dinamik bir yapıdır. Bazı gelişmeler olabilir." dedi. Özcan, “İYİ Parti’ye yakıştıranlar var. Yakıştırmayanlar da olabilir." ifadelerini kullandı.

15:02 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yerel seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yerel seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı istifa çağrılarının ardından Değişim ve Adalet Yürüyüşü'nü başlatan ve geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan, bir basın toplantısı düzenledi.

Özcan yerel seçimlerde adaylığını açıkladı: Bazı gelişmeler olabilir

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, yerel seçimlerdeki yol haritasına ilişkin konuştu. Seçimlerde Bolu'dan aday olacağını söyleyen Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerde aday olacağım. Şu an bağımsız olarak planlıyorum. Ama siyaset dinamik bir yapıdır. Bazı gelişmeler olabilir. Bu 6-7 ay içinde. Ama farklı bir karar alırsam bunu da Bolu kamuoyundan gizlemem. Yani son günlere bırakmam. Kararı aldığım gün kamuoyu ile de paylaşırım"

"İYİ Parti'ye yakıştıranlar var"

Tanju Özcan,
"Bir siyasi partiye katılacak mısınız?"
sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:
"İYİ Parti’ye yakıştıranlar var. Yakıştırmayanlar da olabilir. Bilmiyorum ama şuanda AK Parti ve MHP dışında daha doğrusu bunlarda siyaset yapmayacağım kesin. Onlar da rahat etsinler"



#Tanju Özcan
#Bolu Belediye Başkanı
#CHP
27 dakika önce
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