CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan yerel seçimlerde aday olacağını açıkladı: Şu an bağımsız olarak planlıyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yerel seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı istifa çağrılarının ardından Değişim ve Adalet Yürüyüşü'nü başlatan ve geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan, bir basın toplantısı düzenledi.
Özcan yerel seçimlerde adaylığını açıkladı: Bazı gelişmeler olabilir
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, yerel seçimlerdeki yol haritasına ilişkin konuştu. Seçimlerde Bolu'dan aday olacağını söyleyen Özcan şu ifadeleri kullandı: