CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan yerel seçimlerde aday olacağını açıkladı: Şu an bağımsız olarak planlıyorum

"Seçimlerde aday olacağım. Şu an bağımsız olarak planlıyorum. Ama siyaset dinamik bir yapıdır. Bazı gelişmeler olabilir. Bu 6-7 ay içinde. Ama farklı bir karar alırsam bunu da Bolu kamuoyundan gizlemem. Yani son günlere bırakmam. Kararı aldığım gün kamuoyu ile de paylaşırım"