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POLİTİKA

CHP'den YSK'ya İstanbul seçimleri ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için başvuru

CHP'den İstanbul ve 24 Haziran için iptal başvurusu

CHP, YSK'ya hem İstanbul ilçe seçimleri hem de 24 Haziran 2018 seçimlerinin iptali için tam kanunsuzluk başvurusu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem Erkek
Muharrem Erkek

CHP İstanbul’un tamamında seçimlerim yenilenmesi talepli tam kanunsuzluk başvurusunu YSK’ya yaptı.

2 SEÇİMİN DE İPTALİ İÇİN BAŞVURDULAR

Başvuru dilekçesinde; sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük tespiti nedeniyle İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında seçimlerin iptali istendi. CHP, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin de iptalini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'nin itirazını YSK'ya iletti. YSK'ya girişinde konuşan Erken, "YSK´ya hem 24 haziran seçimleriyle ilgili hem de 31 mart seçimleriyle ilgili başvuru yapacağız" dedi.

CHP'NİN BAŞVURUSU

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede, AK Parti'nin 13 Mart 2018'de yaptığı mevzuat değişikliğine işaret edilerek, "tam kanunsuzluk" nedeniyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin iptalini istedi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"İktidarın isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen seçim mevzuatındaki değişikliklerin 13 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra yapılan tüm seçimlerde “bir şeyler olduğu” açıkça ortaya çıktıysa; artık seçmenin iradesinin ortadan kaldırılmasının bir önemi yoksa, artık sandık kurullarında görev yapanların seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair açık, kesin, somut deliller aranmayacaksa ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ve Sayın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptali kararı doğruysa;

  • - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin TAM KANUNSUZLUK SEBEBİYLE iptaline;
  • - 24 Haziran seçimleri sonucunda verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasının ve Milletvekillerinin mazbatalarının TAM KANUNSUZLUK SEBEBİYLE iptaline;
  • - İstanbul’da gerçekleşen 39 ilçedeki tüm seçimlerin TAM KANUNSUZLUK SEBEBİYLE iptaline."

CHP'Lİ ERKEK'TEN İPTAL BAŞVURUSU AÇIKLAMASI

CHP'li Erkek, YSK önünde yaptığı açıklamada "İstanbul'un ilçelerindeki yerel seçimler ile 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri iptal edilmeli. Aynı sandık kurulları 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de görev yaptı. Tam kanunsuzluk sebebi ile yaptık. Çünkü tam kanunsuzluk başvurularında süre aranmaz." dedi.

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