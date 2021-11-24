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POLİTİKA

CHP'den istifa eden Karabük Milletvekili Aksoy: CHP şirazeden çıkmıştır

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi ve milletvekilleri, Kırşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, yaptığı açıklamada üç yıl önceki sözlerini hatırlatarak, eski partisi CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Aksoy, "CHP Atatürk'ün yolundan sapmıştır, şirazesinden çıkmıştır, terörle arasına mesafe koyamayan HDP'ye doğru yaklaşmıştır" dedi.

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Haber Merkezi AA
CHPden istifa eden Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy: CHP şirazeden çıkmıştır
Hüseyin Avni Aksoy

Çelebi, partisinin il teşkilatını ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kırşehir'in sorunlarını dinlemek ve gündeme getirmek için kente geldiklerini belirtti.

Partilerinin belirli ilkeler çerçevesinde kurulduğunu, bu ilkelerden taviz vermeden yollarına devam ettiklerini dile getiren Çelebi, "Atatürk'ü tartıştırmayız, terörle mesafeli oluruz, asla ayrımcılık yaptırmayız. Tüm ayrımcılıklara karşıyız. Doğaya ve çevreye saygılıyız. Siyasetten rant elde edilmesine karşıyız. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınıyoruz. Bunların yanında bir de parti içi demokrasi faktörümüz var." diye konuştu.

"BABAMIZ DAHİ OLSA MESAFEMİZİ KOYARIZ"

Çelebi, terörle arasına mesafe koyamadığı için HDP'ye mesafeli olduklarını vurgulayarak, "HDP ile olan mesafemizi de hep dile getiriyoruz. Babam dahi olsa, Atatürk'e 'katliamcı' derse, Türk milletine 'soykırımcı' derse onlara doğrudan mesafemizi koyarız." ifadesini kullandı.

"CHP ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ise CHP'den ayrılış süreçleriyle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

  • "Biz 3 milletvekili CHP'den istifa ederken 'CHP Atatürk'ün yolundan sapmıştır, şirazesinden çıkmıştır, terörle arasına mesafe koyamayan HDP'ye doğru yaklaşmıştır' dedik. Biz bir yıl önce bunları söyledik, Memleket Hareketi partileşti. O dönemden bu döneme Suriye ve Irak tezkeresi geldi. Kuzey Irak'ta 42 bin, Suriye'de 40 bin askerimiz var. Bir sürü tahkimat yaptık, karakollarımız var, ülke güvenliği için, ulusal güvenlik sorunudur. Memleket Partisi olarak tezkere geldiğinde ulusal güvenlik sorunlarından dolayı 'evet diyeceğiz' dedik. İşçi Partisi, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi 'hayır' dedi. Sınırlardan bize leblebi atmıyorlar, füze atıyorlar. Geri mi çekeceğiz? O zaman Azez'e, Afrin'e düşen bomba Adana'ya, Gaziantep'e, belki Kırşehir'e düşecek."

Eski CHP'li Hüseyin Avni Aksoy: CHP HDP'ye doğru yaklaşmıştır
OYNAT 00:48
Eski CHP'li Hüseyin Avni Aksoy: CHP HDP'ye doğru yaklaşmıştır
Memleket Partisi Kırşehir programına katılan Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, eski partisi CHP hakkında sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulundu. Aksoy, 'CHP'den 3 milletvekili istifa ettik. CHP, Atatürk yolundan saptı, şirazesinden de çıktı. Terörle arasına mesafe koymamıştır, HDP'ye doğru yaklaşmıştır.' diye konuştu.

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