Gündem CHPden istifa eden Milletvekili Sancara şantaj soruşturmasında 3 tutuklama
POLİTİKA

CHP'den istifa eden Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında 3 tutuklama

Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan zanlılardan polis memuru M.B, kayınbiraderi F.S. ile F.K. "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Denizli Milletvekili Teoman Sancar
Denizli Milletvekili Teoman Sancar

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Milletvekili Sancar'ın bazı kişilerin çektiği görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları şikayeti üzerine yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan 6 zanlıdan biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan polis memuru M.B, kayınbiraderi F.S. ile F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

  • Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

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Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması: Teoman Sancar kendisi ayrıldı özel hayatı karıştırmamak lazım
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Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması: Teoman Sancar kendisi ayrıldı özel hayatı karıştırmamak lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili Teoman Sancar'ın partiden 'ayıplı' istifaya ilişkin TV5'te konuştu. Kılıçdaroğlu 'Ben zorlamadım. Teoman Sancar Bey kendisi ayrıldı. Özel hayatını karıştırmamak lazım. Kendisine şantaj yapanlar da gözaltında bildiğim kadarıyla' diye konuştu.
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