CHP’den itiraf geldi: Adayımızı dış güçler belirleyecek

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin itiraf gibi bir açıklama yaptı.

HRT Akdeniz kanalının yayınında konuşan CHP’li Savaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya verdiği cevapla ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz” sözlerini adeta doğruladı.

ÖN PLANA ÇIKANI YERLER!

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu esnada, sunucunun “Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk” sözlerine yanıt veren Savaş, “Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim” ifadesini kullandı.

BAŞARIYLA OLMAZMIŞ