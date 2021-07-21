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HATAY

CHP’den itiraf geldi: Adayımızı dış güçler belirleyecek

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’de muhalefeti desteklediğimizi göstermeliyiz” sözlerini akıllara getiren bir açıklama yaptı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bir soruya cevap veren Savaş, “Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’den itiraf geldi: Adayımızı dış güçler belirleyecek
Lütfü Savaş

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin itiraf gibi bir açıklama yaptı.

  • HRT Akdeniz kanalının yayınında konuşan CHP’li Savaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya verdiği cevapla ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz” sözlerini adeta doğruladı.

ÖN PLANA ÇIKANI YERLER!

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu esnada, sunucunun “Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk” sözlerine yanıt veren Savaş, “Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim” ifadesini kullandı.

BAŞARIYLA OLMAZMIŞ

  • Savaş, “Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı sadece birikimle olmuyor; ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar” cevabını verdi. ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi, New York Times’a röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini söylemişti.
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