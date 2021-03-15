CHP'den sızan özel bilgilere karşı Kılıçdaroğlu harekete geçti: Köstebek tespit edilecek yazışmalar azaltılacak

Parti Meclisi toplantısı, internette parti içi yazışma gruplarındaki paylaşımlar ve CHP'nin özel bilgileri dışarı sızdı.

Parti Meclisi toplantısında yapılan sunumda CHP'nin üye kaybettiğine yönelik bilgiler de basına yansımıştı. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı bu haberleri yalanlamıştı.

CHP'nin kritik toplantısındaki bu önemli bilginin sosyal medyada yer bulmasının ardından önlemler artırıldı.

GÜNDEM CHP yine film çevirdi

CHP'de özel önlemler devrede

TRT Haber'de yer alan habere göre CHP yönetimi harekete geçti, öncelikle bilgileri sızdıran köstebeğin tespit edilmesine çalışılıyor. Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için ise özel önlemler devrede. Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları uyarıldı.

REKLAM

CHP Grup yönetimi de harekete geçti. Milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubu tasfiye edildi, yeni kurulan gruba ise sıkı kurallar getirildi.

Önemli bilgilerin buradan paylaşılmaması istendi. Buradan sadece gruba yönelik duyurular ve açıklamalar paylaşılacak. Özel bilgiler ise sadece telefonla ilgili milletvekillerine iletilecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'tuhaf' önerileri

Video: Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe çözüm önerisi: Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atansın

Video: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Türkiye’ye getireceğim

Video: Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'makarna' çıkışı: Ben sana makarna verdim sen de bana oyunu ver diyorlar

Video: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican: Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezleke açıklamalarını anlamlandıramadım

REKLAM



