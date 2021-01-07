CHP’den sonra HDP de Boğaziçi eylemlerine resmen destek verdi

Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşmüştü.

GÜNDEM Boğaziçi'nde gözaltına alınan Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı

Boğaziçi’li olmamasına rağmen kampüse girmeye çalışarak kargaşa çıkartan ve terör örgütü MLKP ile irtibatlı olduğu açıklanan bazı isimler gözaltına alınmıştı

GÜNDEM "Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı

Eylemlere ve gözaltına alınan o isimlere, CHP’nin ardından HDP’den de resmen destek geldi. HDP’li Oya Ersoy işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen protestoculara desteğe gitti. Ersoy, adliye önünde yapılan basın açıklamasını, “Gözaltına alınan öğrencilerin yanında, Çağlayan Adliyesi’ndeyiz” ifadesiyle sosyal medya hesabından canlı olarak aktardı.

GÜNDEM Boğaziçi eylemlerine CHP resmen dahil oldu

GÜNDEM Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek