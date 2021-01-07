Gündem CHPden sonra HDP de Boğaziçi eylemlerine resmen destek verdi
POLİTİKA

CHP’den sonra HDP de Boğaziçi eylemlerine resmen destek verdi

Terör örgütlerinin propagandasına dönüşen Boğaziçi Üniversitesi'deki eylemlere HDP resmen dahil oldu. HDP’li Oya Ersoy, İstanbul Adliyesi’ne giderek gözaltına alınan isimlere destek verdi. Ersoy, adliye önünde yapılan basın açıklamasını, “Gözaltına alınan öğrencilerin yanında, Çağlayan Adliyesi’ndeyiz” ifadesiyle sosyal medya hesabından canlı olarak aktardı.

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HDP'li Ersoy, İstanbul Adliyesi'ndeki basın açıklamasını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.
HDP'li Ersoy, İstanbul Adliyesi'ndeki basın açıklamasını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşmüştü.

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı
GÜNDEM
Boğaziçi'nde gözaltına alınan Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı

Boğaziçi’li olmamasına rağmen kampüse girmeye çalışarak kargaşa çıkartan ve terör örgütü MLKP ile irtibatlı olduğu açıklanan bazı isimler gözaltına alınmıştı

"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı
GÜNDEM
"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı

Eylemlere ve gözaltına alınan o isimlere, CHP’nin ardından HDP’den de resmen destek geldi. HDP’li Oya Ersoy işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen protestoculara desteğe gitti. Ersoy, adliye önünde yapılan basın açıklamasını, “Gözaltına alınan öğrencilerin yanında, Çağlayan Adliyesi’ndeyiz” ifadesiyle sosyal medya hesabından canlı olarak aktardı.

Boğaziçi eylemlerine CHP resmen dahil oldu
GÜNDEM
Boğaziçi eylemlerine CHP resmen dahil oldu

Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek
GÜNDEM
Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
OYNAT 01:00
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

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