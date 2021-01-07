CHP’den sonra HDP de Boğaziçi eylemlerine resmen destek verdi
Terör örgütlerinin propagandasına dönüşen Boğaziçi Üniversitesi'deki eylemlere HDP resmen dahil oldu. HDP’li Oya Ersoy, İstanbul Adliyesi’ne giderek gözaltına alınan isimlere destek verdi. Ersoy, adliye önünde yapılan basın açıklamasını, “Gözaltına alınan öğrencilerin yanında, Çağlayan Adliyesi’ndeyiz” ifadesiyle sosyal medya hesabından canlı olarak aktardı.
Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşmüştü.
Boğaziçi’li olmamasına rağmen kampüse girmeye çalışarak kargaşa çıkartan ve terör örgütü MLKP ile irtibatlı olduğu açıklanan bazı isimler gözaltına alınmıştı
Eylemlere ve gözaltına alınan o isimlere, CHP’nin ardından HDP’den de resmen destek geldi. HDP’li Oya Ersoy işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen protestoculara desteğe gitti. Ersoy, adliye önünde yapılan basın açıklamasını, “Gözaltına alınan öğrencilerin yanında, Çağlayan Adliyesi’ndeyiz” ifadesiyle sosyal medya hesabından canlı olarak aktardı.