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POLİTİKA

CHP'den toplu istifa eden Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz: Tek adam ve hizipçiliği kabul etmiyoruz

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda yaptıkları açıklamayla istifa ettiklerini duyurdu. CHP içerisinde kendine çıkar sağlamaya çalışanların olduğunu belirten Gündüz, "Parti yönetiminde ne seviyede yetkili ve görevli olurlarsa olsunlar, Tekirdağ ilinde CHP'nin kaybedeceği oy miktarından sorumlu olacağının bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPden toplu istifa eden Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz: Tek adam ve hizipçiliği kabul etmiyoruz
CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen günlerde Tekirdağ İl Başkanlığı yönetim kurulundaki 18 üyenin topluca aynı gün istifa ederek, il yönetimini düşürme girişimini üzüntüyle öğrendiklerini ve kınadıklarını söyledi.

'HİZİPÇİLİĞİ KABUL ETMİYORUZ'

İstifalara ilişkin basın açıklaması yapan Gündüz, "Partimizin milletimize vadettiği güzel yarınları ve aydın Türkiye'yi yaratma yolunda bir nefer olarak hizmet etmeye ant içmiş olan bizler, bu tavır ve davranışlardan beslenerek, kendisine çıkar sağlama niyetinde olan kişilerin partimize zarar verdiğini görüyoruz. Bu kişiler kim olursa olsun, parti yönetiminde ne seviyede yetkili ve görevli olurlarsa olsunlar, Tekirdağ ilinde CHP'nin kaybedeceği oy miktarından sorumlu olacağının bilinmesini istiyoruz. Tek adam zihniyetinin partiye sıçramasına, hizipçiliğe, haksızlığın, adaletsizliğin ve hukuksuzluğun hüküm sürmesine kayıtsız kalamayız. Sandıktan partililerimizin oyları ile çıkan bizler, dik duruşumuzdan taviz vermeden, şahıslara değil millete hizmet etmek için vermiş olduğumuz yeminin gereğini yerine getirip, ilçe yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz" dedi.

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