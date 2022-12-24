Gündem CHPli 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri Kılıçdaroğluna sonuna kadar güveniyoruz
POLİTİKA

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri: Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz

Konya'da bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, toplantının ardından ortak bildiri yayınladı. Belediye başkanlarının ortak imzasıyla yayınlanan bildiride, "Bu yolculukta Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu’na sonuna kadar güveniyoruz. Altılı masanın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri: Kılıçdaroğluna sonuna kadar güveniyoruz
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı ortak bildiri yayınladı.

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, Konya’da bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Toplantının ardından CHP’li belediye başkanlarının imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verildi. 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından paylaşılan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün kuşkusuz gündemimizin yegane maddesi, iktidar eliyle yönlendirildiği çok açık olan yargı kararlarının ülkede yarattığı tedirginlik ve kaostu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası bunun son ve en ağır örneklerinden biridir. İktidar mensuplarının, hem Türkiye hem de dünyada tepki çeken bu anti-demokratik kararı savunması ve adeta üst mahkemelere, kararın onanmasına dair medya üzerinden mesajlar vermesi olayın vehametini ortaya koymaktadır. Mevcut rejiminin vesayetçi yargı mekanizmasıyla saldırısı Türkiye demokrasisin bekasına bir saldırıdır. Genç kuşakların geleceğine bir saldırıdır. Topluma, toplumun seçme hakkına kumpas kuran bir şantajdır. Bu şantaja boyun eğersek ülkemizi geri dönülmez bir karanlığa taşıyacaklar. Bu şantajı kabul etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz.

"BU KARAR TÜRKİYE'Yİ ROTASINDAN ÇEVİREMEYECEKTİR"

Belli ki iktidar, 2023 Genel Seçimlerinde siyasi mücadelesini mertçe yapmak yerine, yarışa ‘avans’ alarak başlamak istemektedir. Kuşkusuz bu, seçimleri kaybedecek olmalarından ötürü duydukları paniğin ve telaşın tezahürüdür. Ancak bu çabaları ters tepmiş, millet iradesine Saraçhane’de liderleriyle sahip çıkacağını göstermiştir. Hoşgörünün merkezi Konya’dan bir kez daha; devleti iktidar hırslarıyla kendi aygıtına çeviren, ülkeyi despotik bir karanlığa götürmek isteyenlere seslenmek isteriz.

Geçmişte milletimizin demokratik iradesini sekteye uğratmayı amaçlayan birçok hukuksuzluk ve birçok anti-demokratik müdahale gerçekleşti. Bugüne kadar muktedirlerin kendilerine vehmettikleri sınırsız güçle siyaseti dizayn etme çabaları her zaman milletimizin vicdanına çarparak bertaraf oldu. Hiçbir hukuksuzluk, hiçbir siyasal mühendislik milletimizi tarihi rotasından saptıramadı. Bu karar da Türkiye’yi rotasından çeviremeyecektir.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN EVLATLARIYIZ"

Milletimizin ferasetine, basiretine, vicdanına, irfanına güvenimiz tamdır. Millet kendi iradesine sahip çıkacak, kendisine sınırsız güç vehmedenlere sandıkta tarihi bir ders verecektir. Hatırlatmak isteriz ki bizler 1980 darbesinde kapatılmış, mallarına el konmuş, yöneticileri yargılanmış, gençleri işkence görmüş ama iradesini asla teslim etmemiş, her darbeden, saldırıdan küllerinden yeniden doğarak yükselen Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız.

Bizler, bu iktidar döneminde suikast girişimlerine, linçlere, saldırılara uğramış ancak yılmamış, teslim olmamış, boyun eğmemiş; dirayetle, basiretle Millet İttifakının mimarı olmuş, demokrasi cephesini genişletmiş, Altılı Masada büyük bir Türkiye İttifakı kurmuş Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde seçilmiş belediye başkanlarıyız.

"KILIÇDAROĞLU'NA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"

Bu yolculukta Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu`na sonuna kadar güveniyoruz. Altılı masanın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır.

Unutmayın "Hiç bir koltuk, Türkiye’nin demokrasisi, milletin huzuru ile oynamaya değmez. İktidarın görevi, huzur ve sükûn içinde toplumu seçime götürmektir. Suni krizlerle halkımızı germek, toplumsal reaksiyonlara yol açacak kararlara imza atmak bu süreçte hiç bir kişi ya da gruba fayda sağlamayacaktır. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, hizmet ettiğimiz 40 milyondan fazla yurttaşımızın yanında olduğumuzu, onların her derdiyle dertlendiğimizi ve çözüm projelerimizi hayata geçirdiğimizi tekrar vurguluyoruz."

Adalet, demokrasi, hak ve hukuk yolunda el ele, kol kola, omuz omuza yürüyerek bu birlikteliği daha da büyüteceğiz ve gelecek güzel günleri birlikte kucaklayacağız. Bu yolda, hep birlikte neler yapacağımızı da herkes görecek. Atatürk’ün dediği gibi “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.” Biz de umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Milletimiz de umudunu asla yitirmeyecektir.

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