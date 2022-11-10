CHP'li 3 vekil hakkında hazırlanan fezlekeler TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/145 esas sayılı dosyasının 27 Ekim 2022 tarihli duruşmasına izleyici olarak katılan CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın duruşma sırasında yargılamaya müdahale etmeleri, mahkeme heyetine hakaret ve tehditvari sözler sarf etmeleri ve kürsüye yürümeleri ile ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu soruşturma dosyasının yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sonucunda adı geçen milletvekilleri hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı tanzim edilen fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."

GÜNDEM Mahkemede CHP terörü: Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti

OYNAT 00:34 CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü CHP'li vekiller, yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkardı. İstedikleri karar çıkmayınca mahkeme heyetinin üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran CHP'liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı. Yalova Belediyesi Yolsuzluk ve Zimmete para geçirme davasının 9. duruşması dün Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Vefa Salman'a destek için duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Savunmanın ardından 'göreve iade' talebi reddedilince CHP'li vekiller olay çıkardı. Hakimin üzerine yürüyen CHP'liler ağır hakaretler yağdırdı. BiP'te paylaş

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