12 şehit verdiğimiz saldırıyı kınamak için TBMM Genel Kurulu’nda okunan ortak bildiriye imza atmayan CHP’de işler karıştı. Yerel seçim öncesinde orta sağ seçmeni ve İYİ Parti tabanını ikna etme hesabı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, zor durumda kaldı. Ayrı bir bildiri hazırlayan CHP’nin metninde PKK’nın adının anılmaması, Mansur Yavaş cephesinde, olumsuz bir gelişme olarak okundu.

MEYDANLARDA KARŞIMIZA ÇIKAR

Polemiklerin uzağında duran Yavaş’ın, CHP’nin, kurultay sonrasında benimsediği ‘sokak siyaseti’ tarzından memnun olmadığı iddia edildi. CHP kaynakları, “Mansur Yavaş, Özgür Özel’in yeni tarz siyasetiyle, kavga etmeyen imajını zedelenmesinden çekiniyor. Netameli konulara girmek istemiyor” değerlendirmesi yaptı. Kaynaklar, Yavaş’ın seçim meydanlarında bu durumun sıkça dile getirilmesinden çekindiği de belirtildi. Yavaş’ın Ankara’da İYİ Parti’nin aldığı yüzde 13.12 oyun yanı sıra Zafer Partisi’nin aldığı yüzde 3.41 oyu CHP’ye döndürmek için ilçelere göre belediye başkan adayı profili çalışması yaptığı biliniyordu.

İMAMOĞLU KRİZİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gelişmelerin seyrinin CHP açısından handikapa dönüşmesini engellemek için ön alma çabasında. Bu nedenle İmamoğlu, CHP belediyelerinde 3 gün kutlama ve konser yapılmasının yasaklanması için CHP Genel Merkezi’ne direktifte bulundu. Bunun üzerine de CHP’li belediyelerde kutlama, konser gibi etkinliklerin üç gün boyunca ertelendiği ve bu talimatın Genel Başkanı Özgür Özel’den geldiği duyuruldu.

Vekiller de rahatsız

CHP’nin Meclis’teki ortak terör bildirisine imza koymaması parti içinde içten içe eleştiriliyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın 66 milletvekilinin içinde bu kararın huzursuzluk yarattığı ileri sürüldü. Grupta “Bildiride biz niye yokuz?” sorusu eleştirel bir şekilde sorulmaya başlandı. CHP’nin böyle bir bildiride olmamasının vatandaş tarafından eksi bir şekilde değerlendirileceği görüşleri dile getirildi. Bildiriye CHP’nin imza koymamasının vatandaşa açıklamada zorluk çekileceği belirtildi.

İş birliği olasılığı zayıfladı

İYİ Partili vekiller, Meclis Genel Kurulu’nda ve sosyal medya üzerinden verdikleri mesajlarla, Genel Başkan Meral Akşener’in “Seçimlere müstakil gireceğiz” sözünde haklı olduğunu göstermeye çalıştı. İYİ Parti içindeki iş birliği taraftarları, CHP’nin bu hamlesiyle olası ittifak girişimlerinin de zayıflamasına neden olduğu görüşünde. Yeni Şafak’a konuşan İYİ Partili eski bir teşkilat yöneticisi, “Biz Mansur Yavaş’ın başkanlığının sürmesi için emek verdiğimiz teşkilattan olmuşken, CHP’nin yaptığına anlam veremiyoruz. Tüm bunları biz mi görmüyoruz, ulusal ölçek siyaset yapan CHP yönetimi mi?” değerlendirmesinde bulundu.







