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CHP'li Adalar Belediyesi deprem panelinde konuşmacının mikrofonunu kapattı: 15 yıldır iktidarız

CHP'li Adalar Belediyesi Anadolu Kulübü'nde düzenlediği deprem panelinde kendisini eleştiren eski CHP yöneticisi katılımcının mikrofonunu elinden aldı. Depremde hayatını kaybedenlere dikkat çeken eski CHP'li yöneticinin, "Son on beş yıldır biz yerelde iktidarız, son dört yıldır büyükşehir ve ada da iktidarız. Belediye binamız yıkım kararı almış. Bunu niye yıkmadık? Niye yapmadık?" sözlerinin ardından konuşması engellendi.

10:10 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP'li Adalar Belediyesi kendisini eleştiren katılımcının mikrofonunu elinden aldı

CHP'li Adalar Belediyesi kendisini eleştiren katılımcının mikrofonunu elinden aldı

CHP Adalar Belediyesi deprem panelinde kendisini eleştiren eski yöneticisin mikrofonunu elinden aldı. Yıkım kararı bulunan belediye binasının neden yıkılmadığını soran eski CHP yöneticisi,
"Bu binaları adamlar kontrol etmiyor. Deprem öldürmüyor adamı bina öldürüyor"
dedi.

'NİYE YIKMADIK?'

CHP'li Adalar Belediyesi'ni eleştiren katılımcı,
"Kısa keseceğim. Öncelikle yapmamız gereken tek bir şey var. Belediye binamız yıkım kararı almış belediye binamız. Ve hani bunu niye yıkmadık? Niye yapmadık? Birinci derece akrabalarımız var. Son on beş yıldır biz yerelde iktidarız, son dört yıldır büyükşehir ve adada iktidarız."
ifadelerini kullandı. Eski CHP'li yöneticinin konuşmasının ardından söz alan bir diğer katılımcı ise,
"Çok can verildi. Hepsine Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır versin. Hastanede olanlara Allah şifalar versin. Burası bugün binalardan bahsediyor. Bu binaları adamlar kontrol etmiyor. Deprem öldürmüyor adamı bina öldürüyor."
dedi.

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Üniversitesi Genel Kurulu’nun engellemeleri sonucunda Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri tahliye edilemedi
İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Üniversitesi Genel Kurulu’nun engellemeleri sonucunda Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri tahliye edilemedi

Türkiye’yi derinden etkileyen yıkıcı depremin ardından yıllardır dönüşümü sağlanamayan dayanıksız yapılar gündeme geldi. Her gün binlerce hastanın tedavi olduğu, yüzlerce doktorun hizmet verdiği, öğrencilerin ise eğitim aldığı İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin 2000’li yılların başında ‘depreme dayanıksız’ olduğu tespit edildi. Uzun yıllar fakültelerin tahliye edilmeleri adına sunulan çözümler reddedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültelerine tahsis ettiği araziler, İstanbul Üniversitesi genel kurulundan çıkan %98 karşı oyla reddedildi. 2017 yılında ise Çapa’nın Hasdal’a taşınacağını açıklayan Erdoğan, muhalif yayın organları tarafından eleştirildi. Çapa Tıp Fakültesi’nin önünde, İstanbul Tabip Odasının başını çektiği eylemler günler sürdü. Oda Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, devleti ‘depremi fırsata çevirmekle’ itham ederek Hasdal’a taşınma girişiminin durdurulmasını talep etti. Son durumda; Çapa Tıp Fakültesi’nin Hasdal’da inşa edilen komplekse taşınması için hazırlıklar sürerken, Cerrahpaşa’nın ise yerinde yenilenme çalışmaları devam ediyor.



#CHP
#Adalar Belediyesi
#Deprem
#Eleştiren katılımcının mikrofonunu aldı
6 dakika önce
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CHP'li Adalar Belediyesi deprem panelinde konuşmacının mikrofonunu kapattı: 15 yıldır iktidarız
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