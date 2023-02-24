CHP'li Adalar Belediyesi deprem panelinde konuşmacının mikrofonunu kapattı: 15 yıldır iktidarız

"Kısa keseceğim. Öncelikle yapmamız gereken tek bir şey var. Belediye binamız yıkım kararı almış belediye binamız. Ve hani bunu niye yıkmadık? Niye yapmadık? Birinci derece akrabalarımız var. Son on beş yıldır biz yerelde iktidarız, son dört yıldır büyükşehir ve adada iktidarız."