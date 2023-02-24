CHP'li Adalar Belediyesi deprem panelinde konuşmacının mikrofonunu kapattı: 15 yıldır iktidarız

CHP'li Adalar Belediyesi kendisini eleştiren katılımcının mikrofonunu elinden aldı
CHP Adalar Belediyesi deprem panelinde kendisini eleştiren eski yöneticisin mikrofonunu elinden aldı. Yıkım kararı bulunan belediye binasının neden yıkılmadığını soran eski CHP yöneticisi,
"Bu binaları adamlar kontrol etmiyor. Deprem öldürmüyor adamı bina öldürüyor"
dedi.
'NİYE YIKMADIK?'
'NİYE YIKMADIK?'
CHP'li Adalar Belediyesi'ni eleştiren katılımcı,
"Kısa keseceğim. Öncelikle yapmamız gereken tek bir şey var. Belediye binamız yıkım kararı almış belediye binamız. Ve hani bunu niye yıkmadık? Niye yapmadık? Birinci derece akrabalarımız var. Son on beş yıldır biz yerelde iktidarız, son dört yıldır büyükşehir ve adada iktidarız."
ifadelerini kullandı. Eski CHP'li yöneticinin konuşmasının ardından söz alan bir diğer katılımcı ise,
"Çok can verildi. Hepsine Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır versin. Hastanede olanlara Allah şifalar versin. Burası bugün binalardan bahsediyor. Bu binaları adamlar kontrol etmiyor. Deprem öldürmüyor adamı bina öldürüyor."
dedi.
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