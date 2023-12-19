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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 58 milyon TL'lik vurgun: Rüşvet operasyonunda 'pes' dedirten estetik detayı ortaya çıktı

'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' operasyonuna gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını, birlikte hareket ettiği reklam firmasına ödettiği ortaya çıktı.

11:34 - 19/12/2023 Salı
DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ‘rüşvet’ operasyonu
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ‘rüşvet’ operasyonu
Adana
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne dün şafak vakti operasyon düzenledi.

Belediye binası ve belirlenen çok sayıda adrese baskın gerçekleştiren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı.



Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırıp, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği ortaya çıktı.


Adana Büyükşehir Belediyesi 58 milyon TL zarara uğratıldı


Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı belirtildi. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL zarara uğratıldığı kaydedildi. Öte yandan Mürüvet S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını reklam firmasına ödettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ödettirip, cep telefonu aldırdıkları ortaya çıktı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.





#Adana
#rüşvet
#operasyon
41 dakika önce
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