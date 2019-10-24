Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin terör örgütü PYD ile ilgili sözleri sosyal medya üzerinden hızla yayıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönemİzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı.

Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" dedi.

PYD benim gözümde terör örgütü değildir

Programın moderatörü Ahmet Hakan'ın açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" cevabını verdi.

Aksünger'in açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bu açıklama üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin terör örgütü PYD ile ilgili sözleri sosyal medya üzerinden hızla yayıldı.

OYNAT 00:00 ​CHP'li Aksünger ve IKBY Başkanı Barzani'nin PYD açıklaması sosyal medya gündeminde ​ CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in terör örgütü PYD ile ilgili 'terör örgütü değildir' açıklaması kamuoyundan büyük tepki topladı. Sosyal medyada pek çok kişi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin dahi PYD'nin zulmünü anlattığını hatırlatarak Aksünger'e tepki gösterdi.

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Barzani o açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şuan PYD bölgede tamamen diktatöryal bir yönetim uyguluyor. En ufak bir itirazda bile oradaki yönetim, Kürt kardeşlerimize yaptıklarını inanın ki Esed rejimi bile yapmamıştır.

'İnsanları hapishanelerde tutuyorlar'

Çünkü hiçbir siyasi oluşuma izin vermiyorlar, oradaki halka fırsat vermiyorlar. Birçok insan şuan bile onların hapishanelerinde tutuluyor. İstediğimiz herkese kardeşçe fırsat versinler ve orada birlikte yaşasınlar.

'PKK'nın Suriye'deki yanlış siyasetindeler'

Şuan o bölgeyi idare edenler, tamamen zalimce hareket etmektedir. Yanlış bir siyasetin esiri olmuşlardır. Bu da PKK'nın Suriye'deki yanlış siyasetidir.

'PKK'nın izni olmadan bir şey yapamazlar'

Hepimiz biliyoruz ki onlar PKK'nın izni olmadan en küçük bir şey bile yapamazlar. Onlar PKK'nın esiri olmuşlardır ve kendilerini PKK'nın esaretindedirler. Suriye'de onlar için asla bir gelecek yoktur.