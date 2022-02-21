CHP'li Ali Öztunç'un bir iddiası daha boş çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, CHP Milletvekili Ali Öztunç’un bilgilendirmesi ile Sözcü gazetesinde yer verilen haberi yalanladı.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yasal bir zorunluluk olan personel bilgilendirmesini Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu muvafakatnameyi belediye çalışanlarının imzalamaya zorlandığını CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aktardı. Öztunç, ‘dehşet verici’ olarak nitelediği girişimin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguluyor. Haklı. Hele çalışan zorlanıyorsa… KVKK’daki istisnai düzenlemeler bu aykırılığı ortadan kaldırmıyor… Kahramanmaraş’ın tarihinde ne yazık ki temelinde mezhep kışkırtıcılığı bulunan çok acılı bir sayfa duruyor. 45 yıllık bu acı sayfaya rağmen hala mezhep, ırk, cinsel hayat gibi verilerin işlenmesi için çalışanlardan rıza istenmesi insanı düşündürüyor…”

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"FARKLI BİR İŞLEM YOK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“6698 Sayılı KVKK kapsamında, diğer kamu kuruluşlarından farklı hiçbir işlem yapılmadığı halde; Sayın Ali Öztunç’un yanlış aktarımının sebep olduğu yazı. Yazıyı yazan Çiğdem Hanımla görüştük, bir düzeltme yapacak. Peki ya siz, Sayın Öztunç?”

"ÖZEL VERİLER KULLANILMIYOR"

"Bu açıklamaya ve personelin özel verilerinin kullanılmadığının belirtilmesine rağmen bir paylaşım yapan CHP Milletvekili Ali Öztunç, bazı fotoğraflar paylaştı. Öztunç, 'Sayın Hayrettin Güngör personele imzalattığınız metin işte bu. Olay net ve açık. Çiğdem hanımla danışmanınızın görüşmesi size yanlış iletilmiş. Ya da siz her zamanki gibi milleti yanılmaya çalışıyorsunuz' ifadelerini kullandı." diyen Güngör sözlerini şöyle sürdürdü:

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"İZMİR BÜYÜKŞEHİR'E BAKIN"

"Öztunç’un bu paylaşımının üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş ve İzmir’in sorumluluğunda olan özel verileri açıkladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yazıda iddia edildiği gibi mezhep, ırk, cinsel hayat gibi bilgileri kullanmıyorken; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarından ‘Siyasi Düşünce’, ‘Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar’, ‘Dernek Üyeliği’, ‘Vakıf Üyeliği’ gibi bilgileri istediği ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki KVKK bilgileri için tıklayınız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki KVKK bilgileri için tıklayınız."

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OYNAT 03:24 CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'un "Depremzedelere bozuk gıda veriliyor" çıkışına Elazığlılardan anında yalanlama: Hayır yalancı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Elazığ'da depremzedelere seslendi. Öztunç'un' Yardım kolisi tam geliyor mu? Gelmiyor. Gelenin içinde de çoğunlukla biliyorum zamanı tarihi geçmiş ürünler var öyle değil mi?' sözlerine vatandaşlar 'Hayır yalancı!' şeklinde cevap verdi. BiP'te paylaş

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