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Gündem CHPli Altaydan Macronun İslamiyeti hedef alan açıklamalarına sert tepki Ukala, edepsiz, hadsiz
POLİTİKA

CHP'li Altay'dan Macron'un İslamiyet'i hedef alan açıklamalarına sert tepki: Ukala, edepsiz, hadsiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor" açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak şaşırtan bir açıklama CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Macron'a 'ukala', 'edepsiz' ve 'hadsiz' diyen Altay, "'Aydınlanmış bir İslam oluşturacağız.' diyor. Hadi oradan. Sen kimsin? Macron'a bir tavsiyem var, Kuran-ı Kerim'i aç oku. Kuran-ı Kerim'de öldürmek yok, hırsızlık yok, kul hakkı yok, kan akıtmak yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında İslamıyet'e yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

  • "Ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir şeyi ağzına alıyorsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir şeyi ağzına alıyorsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu. Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, 'Saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun. Fransız devlet başkanı olarak, İslamın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hadsizlik, edepsizlik
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hadsizlik, edepsizlik

"Kuran-ı Kerim'i aç oku Macron"

Türkiye'den ve dünyadan Macron'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Fransa cumhurbaşkanının sözlerini sert bir dille eleştirdi. Macron'un Kur'an'ı açıp okuması gerektiğini belirten Altay, "Ukala, edepsiz, hadsiz demiş ki 'Aydınlanmış bir İslam oluşturacağız.' Hadi oradan. Sen kimsin? Senin gibiler insanları uyuşturarak gerçek İslam'dan kopardılar, bu cihatçı teröristler dediğimiz onlar. Macron'a bir tavsiyem var, Kuran-ı Kerim'i aç oku. Kuran-ı Kerim'de öldürmek yok, hırsızlık yok, kul hakkı yok, kan akıtmak yok" dedi.

Fransa TV'sinde Türk, Macron yanlılarını susturdu: Suriye'de Libya'da kaybettiniz Akdeniz'de de sonuç aynı olacak
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Fransa TV'sinde Türk, Macron yanlılarını susturdu: Suriye'de Libya'da kaybettiniz Akdeniz'de de sonuç aynı olacak
Fransa televizyon kanalı Le Debat'ta konuşan Türk asıllı Fransız Avukat Selçuk Demir, Cumhurbaşkanı Macron'a destek veren yorumculara verdiği cevapla sosyal medyanın gündeminde. Paris yönetiminin başta Suriye ve Libya olmak üzere terör örgütleri üzerinden geliştirdiği politikanın boşa düştüğünü belirten Demir, Akdeniz'de de Türkiye'nin haklı olduğunun yakın gelecekte ortaya çıkacağını vurguladı.

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"Kimsenin İslam'ı aydınlatma haddi yok"

Altay sözlerini şöyle sürdürdü "Onu, İslam adına yapanlar, cihatçı kisvesi altında yapanlar Batı'nın, emperyallerin içimize soktuğu, dinle ilgisi olmayan, Kuran-ı Kerim'le, Allah'la ilgisi olmayan kafirlerdir. Kimsenin İslam'ı aydınlatma haddi ve hakkı yoktur."

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