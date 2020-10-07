CHP'li Altay'dan Macron'un İslamiyet'i hedef alan açıklamalarına sert tepki: Ukala, edepsiz, hadsiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında İslamıyet'e yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.
- "Ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.
"Kuran-ı Kerim'i aç oku Macron"
Türkiye'den ve dünyadan Macron'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Fransa cumhurbaşkanının sözlerini sert bir dille eleştirdi. Macron'un Kur'an'ı açıp okuması gerektiğini belirten Altay, "Ukala, edepsiz, hadsiz demiş ki 'Aydınlanmış bir İslam oluşturacağız.' Hadi oradan. Sen kimsin? Senin gibiler insanları uyuşturarak gerçek İslam'dan kopardılar, bu cihatçı teröristler dediğimiz onlar. Macron'a bir tavsiyem var, Kuran-ı Kerim'i aç oku. Kuran-ı Kerim'de öldürmek yok, hırsızlık yok, kul hakkı yok, kan akıtmak yok" dedi.
"Kimsenin İslam'ı aydınlatma haddi yok"
Altay sözlerini şöyle sürdürdü "Onu, İslam adına yapanlar, cihatçı kisvesi altında yapanlar Batı'nın, emperyallerin içimize soktuğu, dinle ilgisi olmayan, Kuran-ı Kerim'le, Allah'la ilgisi olmayan kafirlerdir. Kimsenin İslam'ı aydınlatma haddi ve hakkı yoktur."