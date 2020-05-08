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Gündem CHPli Amasra Belediye Başkanı Çakırın ramazan ayında kapalı olması gereken lokantada içkili alem yaptığı iddia edildi
BARTIN

CHP'li Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın ramazan ayında kapalı olması gereken lokantada içkili alem yaptığı iddia edildi

Bartın'a bağlı Amasra ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Recai Çakır'ın ramazan ayında içkili alem yaptığı iddia edildi. Koranavirüs tedbirleri nedeni ile lokantaların kapalı olmasına rağmen, arkadaşları ile bir araya gelip alkol alemi yapması ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu. Belediye başkanının içkili buluşma gerçekleştirdiği iddia edilen mekanın polis tarafından kapatıldığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recai Çakır
Recai Çakır

Amasra'nın "Ağlayan Ağaç" mevkisi olarak bilinen yerinde iftardan sonra arkadaşlarıyla buluşan Belediye Başkanı Çakır'ın yüksek ses ile müzik dinlemeleri ve alkol alemi yapmaları, ilçe sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Şikâyet üzerine olay yerine giden Amasra Emniyet mensuplarının, alkol içen ve koranavirüs tedbirlerine muhalefet eden, aralarında Belediye Başkanı Recai Çakır"ın da bulunduğu gurubu üç kez ikaz ettikten sonra olay yerinden dağıldıkları öğrenildi.

Aralarında CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın da bulunduğ, kişilere polisin üç kez gittiği halde cezai işlem uygulamaması tartışmalara sebep oldu. Bartın Valiliğinin konu ile ilgili soruşturma başlattığı, görevini ihmal eden Amasra ilçesi Emniyet Müdürü ile iki polis memuru hakkında "Görevini ihmal" nedeni ile soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Çakır'ın içkili buluşma gerçekleştirdiği iddia edilen mekan polis tarafından kapatıldı.

  • Belediye Başkanı Recai Çakır, herhangi bir yazılı ve sözlü açıklama yapmazken, yapılan paylaşımın altına olayı gündeme getiren gazeteci Ahmet Oktay'ı suçlayan bir not yazarak, "Mahkemede hesaplaşacagız" dedi.

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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yapılan haber üzerine durumu yalanladı ve hakkında asılsız iddialar yapıldığını, konu ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından yapılan araştırmalarla birlikte Bartın Valiliği, işlem yapmayan iki polis hakkında işlem başlatılırken, Amasra İlçe Emniyet Amiri Tuncer Topal'ın ise olay sonrasında merkeze alındığını açıkladı.

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