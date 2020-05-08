CHP'li Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın ramazan ayında kapalı olması gereken lokantada içkili alem yaptığı iddia edildi

Amasra'nın "Ağlayan Ağaç" mevkisi olarak bilinen yerinde iftardan sonra arkadaşlarıyla buluşan Belediye Başkanı Çakır'ın yüksek ses ile müzik dinlemeleri ve alkol alemi yapmaları, ilçe sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Şikâyet üzerine olay yerine giden Amasra Emniyet mensuplarının, alkol içen ve koranavirüs tedbirlerine muhalefet eden, aralarında Belediye Başkanı Recai Çakır"ın da bulunduğu gurubu üç kez ikaz ettikten sonra olay yerinden dağıldıkları öğrenildi.

Aralarında CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın da bulunduğ, kişilere polisin üç kez gittiği halde cezai işlem uygulamaması tartışmalara sebep oldu. Bartın Valiliğinin konu ile ilgili soruşturma başlattığı, görevini ihmal eden Amasra ilçesi Emniyet Müdürü ile iki polis memuru hakkında "Görevini ihmal" nedeni ile soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Çakır'ın içkili buluşma gerçekleştirdiği iddia edilen mekan polis tarafından kapatıldı.

Belediye Başkanı Recai Çakır, herhangi bir yazılı ve sözlü açıklama yapmazken, yapılan paylaşımın altına olayı gündeme getiren gazeteci Ahmet Oktay'ı suçlayan bir not yazarak, "Mahkemede hesaplaşacagız" dedi.

İLÇE EMNİYET AMİRİ MERKEZE ALINDI, İKİ POLİS HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yapılan haber üzerine durumu yalanladı ve hakkında asılsız iddialar yapıldığını, konu ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından yapılan araştırmalarla birlikte Bartın Valiliği, işlem yapmayan iki polis hakkında işlem başlatılırken, Amasra İlçe Emniyet Amiri Tuncer Topal'ın ise olay sonrasında merkeze alındığını açıkladı.