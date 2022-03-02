CHP'li belediyelerdeki kadroların ittifak ortakları arasında bölüşüldüğünün itirafı CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz'den geldi.

Kanal V ekranlarında açıklamada bulunan Cengiz, "Şu anda büyükşehir belediyemiz 655 kişilik bir ilan çıktı. Yedinci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansı yok. Emekli olan, istifa eden veya vefat edenlerin yerine boşalan kadrolara İŞKUR'dan ilana çıkıyorsun. Başvuru 20 binin üzerinde." diyerek işçi alımıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

ARAMIZDA KONUŞUP HALLEDİYORUZ

Daha sonra kontenjan paylaşımı itirafında bulunan Cengiz, "Belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde tabi ki burada İYİ Parti'nin de var, belediye başkanlığı meclis üyelerinin de var, partinin de var biz onu aramızda konuşup adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Kavgamız dövüşümüz yok." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:07 CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki kontenjan paylaşımını il başkanı itiraf etti: İYİ Parti ile aramızda hallediyoruz CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki kontenjan paylaşımını itiraf etti. Katıldığı canlı yayında belediyeye 655 kişi alınacağını açıklayan Cengiz, 'Adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Kavgamız dövüşümüz yok.' dedi. BiP'te paylaş

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