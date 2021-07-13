CHP'li Atilla Sertel Müslümanlarla alay etti: ‘Euro dolar’ diyerek tespih çekiyorlar

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Müslümanlarla alay etti. CHP'nin kanalı Halk TV yayınında konuşan Sertel, Müslümanların "euro dolar" diyerek tesbih çektiğini söyleyerek "Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim. İnan ki bak. Çok sayıda var bunlardan" ifadelerini kullandı.
CHP'nin kanalı Halk TV ekranlarında bir kez daha Müslümanları hedef alan sözler sarf edildi.
Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programında konuşan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Müslümanların namaz sonrası tesbihi, "euro dolar euro dolar" diyerek çektiğini söyledi. Sertel, şu ifadeleri kullandı:
"Euro dolar diyerek tesbih çekiyorlar"
Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim. İnan ki bak. Euro dolar euro dolar diye çeken çok sayıda var bunlardan.