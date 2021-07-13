CHP'li Atilla Sertel Müslümanlarla alay etti: ‘Euro dolar’ diyerek tespih çekiyorlar

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu sen bakınca Kürdistan'ı mı görüyorsun Türkiye'nin işgalini mi yoksa aynıdaki yansıman olan zilleti mi

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Partisinin içinden bir takım problemler olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu ve gazetecilere seslendi, kanıtları varsa ortaya dökmelerini istedi.



Herkesin nasıl bakarsa öyle gördüğünü belirten Bahçeli, 'Biz bakınca vatan, bayrak görüyoruz. Asil bir milletin destansı mazisiyle mest eden istiklalini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğu sen bakınca ne görüyorsun? Kürdistan'ı mı, Türkiye'nin işgalini mi yoksa aynıdaki yansıman olan zilleti mi? Unutma ki baktığın yer aynı zamanda bittiğin yer olacaktır.' dedi.



