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Gündem CHPli Aygünün firar ederken yakalanan DHKP-Cli terörist Ünsalı TBMMye soktuğu ortaya çıktı
POLİTİKA

CHP'li Aygün'ün firar ederken yakalanan DHKP-C'li terörist Ünsal'ı TBMM'ye soktuğu ortaya çıktı

DHKP-C'li terörist Aytaç Ünsal, biri Afgan uyruklu, biri PKK’lı üç göçmen kaçakçısıyla Edirne sınırında yurt dışına firar ederken yakalandı. O teröristin, CHP'li Hüseyin Aygün tarafından TBMM'ye sokularak kürsüde yer verildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
DHKP-C'li terörist Aytaç Ünsal.
DHKP-C'li terörist Aytaç Ünsal.

DHPK-C'li terörist Aytaç Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan Adliyesi’ndeki makam odasında DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal ve PKK'lı terörist Edirne sınırında yakalandı
GÜNDEM
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal ve PKK'lı terörist Edirne sınırında yakalandı

CHP'li vekillerden büyük destek aldı

Terörist Ünsal, gönderildiği cezaevinde başlattığı ölüm orucunu CHP'li vekillerin de desteğiyle büyük bir kampanyaya dönüştürdü.

CHP'li Özgür Özel, teröristler için çağrı yaptı: DHKP-C üyesi Timtik ve Ünsal tahliye edilsin
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel, teröristler için çağrı yaptı: DHKP-C üyesi Timtik ve Ünsal tahliye edilsin

Yoğun kampanya sonucu tahliyesi sağlanan Ünsal biri Afgan uyruklu, biri PKK’lı üç göçmen kaçakçısıyla Edirne sınırında yurt dışına firar ederken yakalandı.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
GÜNDEM
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı

TBMM içine kadar girebilmiş

Cezaevinden tahliyesi sırasında CHP'li vekillerden yoğun destek alan Ünsal'ın, 2015 yılında TBMM'ye girdiği ortaya çıktı. CHP'li Hüseyin Aygün'ün davetlisi olarak Meclis'e giriş yapan terörist Ünsal, kürsüye çıkarak örgüt propagandası yaptı. O ana dair görüntüleri CHP'li Aygün, sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'li Hüseyin Aygün'ün sosyal medya paylaşımı.

CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
OYNAT 02:11
CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
Suriye'de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal CHP'de ilk değil. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, DHKP-C'li Berna Yılmaz, DHKP-C'li Mualla Zincir, DHKP-C'li Eylem Yücel ve PYD'li Özge Aydın CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden bazıları.


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