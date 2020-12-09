CHP'li Aygün'ün firar ederken yakalanan DHKP-C'li terörist Ünsal'ı TBMM'ye soktuğu ortaya çıktı

DHPK-C'li terörist Aytaç Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan Adliyesi’ndeki makam odasında DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
CHP'li vekillerden büyük destek aldı
Terörist Ünsal, gönderildiği cezaevinde başlattığı ölüm orucunu CHP'li vekillerin de desteğiyle büyük bir kampanyaya dönüştürdü.
Yoğun kampanya sonucu tahliyesi sağlanan Ünsal biri Afgan uyruklu, biri PKK’lı üç göçmen kaçakçısıyla Edirne sınırında yurt dışına firar ederken yakalandı.
TBMM içine kadar girebilmiş
Cezaevinden tahliyesi sırasında CHP'li vekillerden yoğun destek alan Ünsal'ın, 2015 yılında TBMM'ye girdiği ortaya çıktı. CHP'li Hüseyin Aygün'ün davetlisi olarak Meclis'e giriş yapan terörist Ünsal, kürsüye çıkarak örgüt propagandası yaptı. O ana dair görüntüleri CHP'li Aygün, sosyal medya hesabından paylaştı.