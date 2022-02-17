CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tele 1'de yayınlanan ‘Türkiye’nin Geleceği’ programında açıklamalarda bulundu.

HDP İÇİN FEDAKARLIK

Altı muhalefet liderinin bir araya gelmesi ve HDP'nin duruşuna değinildiği esnada, HDP için fedakarlık yaptıklarını, daha fazlasını da yapmaları gerektiğini ifade etti.

"DAHA FAZLA YAPMALIYIZ"

Erdoğdu, "Bence HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım. HDP’nin de düşünmesi gereken başlıklar var. Mesela Temel Bey bizimle aynı masaya oturarak 28 Şubat dahil kendi tabanıyla aynı fedakarlığa katlanıyor" dedi.

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