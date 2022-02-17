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POLİTİKA

CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz günlerde HDP için "Terör örgütüyle duygusal ilişkisi var. Belki şey ilişkileri de vardır" demişti. Erdoğdu, şimdi de HDP için CHP ve muhalefet partileri olarak daha fazla fedakarlık yapmaları gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Aykut Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tele 1'de yayınlanan ‘Türkiye’nin Geleceği’ programında açıklamalarda bulundu.

HDP İÇİN FEDAKARLIK

Altı muhalefet liderinin bir araya gelmesi ve HDP'nin duruşuna değinildiği esnada, HDP için fedakarlık yaptıklarını, daha fazlasını da yapmaları gerektiğini ifade etti.

"DAHA FAZLA YAPMALIYIZ"

Erdoğdu, "Bence HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım. HDP’nin de düşünmesi gereken başlıklar var. Mesela Temel Bey bizimle aynı masaya oturarak 28 Şubat dahil kendi tabanıyla aynı fedakarlığa katlanıyor" dedi.

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