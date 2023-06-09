CHP'li Aytuğ Atıcı okullarda görevlendirilen imamlardan rahatsız oldu

CHP tarafından fonlanan Tele 1'de program yapan Emre Kongar ile Merdan Yanardağ, AK Parti iktidarını hedef alıp, "Bu iktidar küflenmiş, paslanmış bir ideolojinin; din devleti ideolojisinin takipçisi" ifadelerini kullandı. Kongar, AK Parti'nin Ortaçağ zihniyetinde olduğunu söyleyip, "Siyaset yapınca propagandası mahvoluyor, neden? Çünkü yalan söylüyorlar. Otomobil gibi, uçak gemisi gibi olmayan, üretilmeyen şeyleri söylüyorlar" diye konuştu.