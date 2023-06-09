CHP'li Aytuğ Atıcı okullarda görevlendirilen imamlardan rahatsız oldu

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, okullara manevi danışman atanmasına tepki gösterdi.
İzmir'de hayata geçirilen uygulama, CHP'lileri rahatsız etti. CHP İl Başkanlığı ve CHP Kadın Kolları, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak okullarda imam görevlendirilmesine tepki gösterdi.
Aytuğ Atıcı: Amaç eğitim ve öğretimin bilimsellikten uzaklaştırılarak dinselleştirilmesidir
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak rahatsızlığını dile getirdi.
Atıcı şunları söyledi:
Özgür Özel de okul öncesinde verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmiş, okul öncesinde verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.