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CHP'li Aytuğ Atıcı okullarda görevlendirilen imamlardan rahatsız oldu

İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan protokolle, 842 okula manevi danışman atandı. Öğrencilerin millî, mânevî, ahlâkî, insânî ve kültürel değerleri benimsemesi amacıyla hayata geçirilen uygulama, CHP'lileri rahatsız etti. CHP İl Başkanlığı ve CHP Kadın Kolları Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak tepki gösterirken CHP'li Aytuğ Atıcı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak rahatsızlığını dile getirdi. Atıcı, "Amaç eğitim ve öğretimin bilimsellikten uzaklaştırılarak dinselleştirilmesidir. Bu yanlıştan acilen geri dönülmelidir." dedi.

10:09 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, okullara manevi danışman atanmasına tepki gösterdi.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, okullara manevi danışman atanmasına tepki gösterdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Müftülüğü arasında “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)” kapsamında yapılan protokolle, 842 okula
"manevi danışman"
atandı.
Okullara gönderilen yazıda
, “öğrencilerin millî, mânevî, ahlâkî, insânî, kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak” amacıyla “manevi danışmanlık”
protokolünün imzalandığı ifade edildi.

İzmir'de hayata geçirilen uygulama, CHP'lileri rahatsız etti. CHP İl Başkanlığı ve CHP Kadın Kolları, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak okullarda imam görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Aytuğ Atıcı: Amaç eğitim ve öğretimin bilimsellikten uzaklaştırılarak dinselleştirilmesidir

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak rahatsızlığını dile getirdi.

Atıcı şunları söyledi:

"Yüz binlerce öğretmen atama beklerken okullara "manevi danışman" olarak imamlar görevlendirildi. Amaç eğitim ve öğretimin bilimsellikten uzaklaştırılarak dinselleştirilmesidir. Bu yanlıştan acilen geri dönülmelidir."

Özgür Özel de okul öncesinde verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmiş, okul öncesinde verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.


#Aytuğ Atıcı
#CHP
#Özgür Özel
#İzmir
43 dakika önce
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