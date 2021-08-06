Gündem CHPli Ayvalık Belediyesinden heykel sempozyumu
BALİKESİR

CHP'li Ayvalık Belediyesi'nden heykel sempozyumu

CHP'li belediyelerin heykel sevdası hız kesmeden devam ediyor. Bu sevdanın son örneği bugün Ayvalık'ta yaşandı. Ayvalık Belediyesi "Barış temalı heykel sempozyumu" düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Ayvalık Belediyesinden heykel sempozyumu ​
Balıkesir Ayvalık Belediyesi tarafından "Barış temalı heykel sempozyumu"​u hazırlandı.

Belediyecilikte yaptığı 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP'li belediyelerin birçok ilde gerçekleştirdiği ve kamuoyunun gündeminden düşmeyen heykel açılışlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Ayvalık Belediyesi tarafından "Barış temalı heykel sempozyumu" düzenlendi.

'BARIŞ' TEMALI SEMPOZYUM

"Barış temalı heykel sempozyumu" için harekete geçen belediye, Ayvalık Büyük Park'ta tümhazırlıklarını tamamladı.

Sempozyumun açılışına; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Başkan Yardımcısı Ethem Vardı ve heykeltıraşlar katıldı.

Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen sempozyumun sonunda yapılan heykeller, kentin çeşitli noktalarında yerlerini alacak.

"GURUR DUYUYORUZ"

Açılış töreninde konuşma yapan Mesut Ergin, "1. Ayvalık Heykel Sempozyum’unu Ayvalık'ta başlatmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergin konuşmasına şöyle devam etti:

  • "Heykellerimiz bittiğinde kentimizin uygun alanlarında yerlerini alacak. Marmara Adalar Belediyesi sempozyum için uygun mermerler konusunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de proje ortağı olarak sempozyuma katkı sundu onlara da teşekkür ediyorum."

CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
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CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
2020 yılı CHP belediyeciliği tarafından en çok heykel yapılan yıl oldu. Bir çok CHP'li belediye çeşitli heykelleri şehirlerin meydanları dikti. 2021 yılın ilk heykelleri de büyük bir hızla hazırlanıyor. Son olarak Bolu belediyesi tarafından dikilmesi planlanan boz ayı heykeli tepkiler üzerine kızıl geyik heykeli ile değiştirildi.


CHP'li belediyelerden 'heykel' koalisyonu: Bugün de önemli işlerden birini gerçekleştiriyoruz
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