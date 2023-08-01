CHP'li Barış Yarkadaş İstanbul'daki delege seçimlerine dikkat çekti: 960 mahallenin sadece 70'inde İmamoğlu'nu destekleyenler kazandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zeytinburnu'nda hayata geçirdikleri projelerle çok şeyin değiştiğini iddia etti. İmamoğlu'nun bu paylaşımı sonrası tvnet ekranlarında açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, söz konusu iddiaları yalanladı. İmamoğlu'nun AK Parti döneminde başlanan projeleri sahiplendiğini ifade eden Arısoy, Marmaray üzerinin yeşil alanla kaplanması projesinin iki yıl boyunca tamamlanmadığını, İBB tarafından kendilerine, "Biz yapamıyoruz, siz yapın" ifadeleriyle yazı gönderildikten sonra 38 günde tamamladıklarını belirtti.