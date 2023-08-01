CHP'li Barış Yarkadaş İstanbul'daki delege seçimlerine dikkat çekti: 960 mahallenin sadece 70'inde İmamoğlu'nu destekleyenler kazandı

CHP'li Barış Yarkadaş, İstanbul'daki delege seçimlerinin Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından partililer tarafından kendisine yapılan istifa çağrılarına karşı tepkisizliğini sürdürüyor.
Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta kararlı
Değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olması beklenirken CHP kurmayları tarafından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında kararlı olduğu ifade edildi.
CHP'li Yarkadaş delege seçimlerine dikkat çekti
Partideki değişim hareketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'daki delege seçimlerinin İmamoğlu'nun istediği şekilde gitmediğini söyledi.