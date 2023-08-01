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CHP'li Barış Yarkadaş İstanbul'daki delege seçimlerine dikkat çekti: 960 mahallenin sadece 70'inde İmamoğlu'nu destekleyenler kazandı

CHP Genel Başkanlığı'na talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim mesajları göndermeye devam ederken CHP'li Barış Yarkadaş'tan İstanbul'daki delege seçimlerine ilişkin açıklama geldi. Seçimlerin İmamoğlu'nun istediği şekilde gitmediğini söyleyen Yarkadaş, "İstanbul'da CHP delege seçimlerinde 960 mahallenin sadece 70'inde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen delegeler kazandı" dedi.

09:47 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Barış Yarkadaş, İstanbul'daki delege seçimlerinin Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandığını söyledi.

CHP'li Barış Yarkadaş, İstanbul'daki delege seçimlerinin Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından partililer tarafından kendisine yapılan istifa çağrılarına karşı tepkisizliğini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta kararlı

Değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olması beklenirken CHP kurmayları tarafından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında kararlı olduğu ifade edildi.

CHP'li Yarkadaş delege seçimlerine dikkat çekti

Partideki değişim hareketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'daki delege seçimlerinin İmamoğlu'nun istediği şekilde gitmediğini söyledi.

TV100 yayınına katılan Yarkadaş,
"İstanbul'da CHP delege seçimlerinde 960 mahallenin sadece 70'inde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen delegeler kazandı"
ifadelerini kullandı.

İmamoğlu AK Parti projelerini sahipleniyor: CHP'li İBB iki yıl çivi çakmadı Zeytinburnu Belediyesi 38 günde bitirdi
İmamoğlu AK Parti projelerini sahipleniyor: CHP'li İBB iki yıl çivi çakmadı Zeytinburnu Belediyesi 38 günde bitirdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zeytinburnu'nda hayata geçirdikleri projelerle çok şeyin değiştiğini iddia etti. İmamoğlu'nun bu paylaşımı sonrası tvnet ekranlarında açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, söz konusu iddiaları yalanladı. İmamoğlu'nun AK Parti döneminde başlanan projeleri sahiplendiğini ifade eden Arısoy, Marmaray üzerinin yeşil alanla kaplanması projesinin iki yıl boyunca tamamlanmadığını, İBB tarafından kendilerine, "Biz yapamıyoruz, siz yapın" ifadeleriyle yazı gönderildikten sonra 38 günde tamamladıklarını belirtti.


#Barış Yarkadaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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