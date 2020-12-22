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ADANA

CHP’li Başkan Karalar: Adana’nın suyu çok ucuz zam yapabiliriz

Yaptığı hizmetlere ilişkin toplantı düzenleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki su fiyatının ucuz olduğunu belirterek, "Adana’nın suyu çok ucuz. Sondan üçüncü sırada. Muhtemelen yıl içerisine bir zam olabilir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 18 ayda yaptığı hizmetler ve çalışmalarla ilgili belediye binasında basın toplantısı düzenledi. Kentte su sıkıntısının yaşanmaya başladığını ve yeni önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Zeydan Karalar, Adana’nın suyunun ucuz olduğunu, buna karşın giderlerin fazla olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık bizim 70 milyondu yaz aylarında kestiğimiz fatura. Bu aylarda o 60 milyona düşüyor. Adana’nın suyu çok ucuz. Sondan üçüncü sırada. Biz göreve geldiğimizde 4 liraydı su. Köylere 1 liraya veriyorsunuz. İndirim yaptık. Köylerdeki su 0,75 lira oldu. Bizim suyumuz ise 3 lira oldu. Yaz aylarında korona virüsten dolayı daha da düşürdük. Muhtemelen yıl içerisine bir zam olabilir."

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