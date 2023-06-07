CHP'li Başkan 'partimiz için değişim kaçınılmaz' diyerek istifa etti

Partileri için değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kocaoğlu, “3,5 yılı aşkın yürütmüş olduğum ilçe başkanlığımda çalışmalarım, çabalarım, gayretlerim sizlerin takdirindedir. Bugün geldiğimiz noktada partimiz için değişimin kaçınılmaz olduğunu, koltukların hizmet için bir araç olduğunu ve zamanı geldiğinde bırakılması gerektiğini önemle bildiririm. Önümüzdeki yerel seçimlere ilçemizde partimizin yeni bir yönetim ile girmesinin ve gelecek taze kanın partimize faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun bir veda olmadığını, bundan sonra da partimin yanında olacağımı ve daha fazla çalışacağımı kamuoyuna duyuruyorum. Görev yaptığım süre boyunca istemeden de kırdığım olduysa hakkını helal etmesini, benden yana olan haklarımı helal ettiğimi bildiririm. İstifa etmenin de bir sorumluluk olduğu bilincinde ve ülkemizde pek de rastlanılmayan 'istifa' müessesesine başvurduğumu siz kamuoyuna onur ve gururla sunarım” diye konuştu.