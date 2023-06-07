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CHP'li Başkan 'partimiz için değişim kaçınılmaz' diyerek istifa etti

CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde alınan başarısız sonuçlar nedeniyle istifasını duyurdu.

12:59 . 7/06/2023 Çarşamba
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Kemal kılıçdaroğlu - Hayri Kocaoğlu

Kemal kılıçdaroğlu - Hayri Kocaoğlu

CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

CHP’li Kocaoğlu açıklamasında “Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki partimizin başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak 29.05.2023 tarihinde istifa dilekçemi Tokat İl Başkanlığımıza sundum, il başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu genel merkezimizdeki belirsizliğin giderilmesi açısından bir müddet beklenmesinin faydalı olacağı görüşüne vardık. Ancak gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim” dedi.

‘Partimiz için değişim kaçınılmaz'

Partileri için değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kocaoğlu, “3,5 yılı aşkın yürütmüş olduğum ilçe başkanlığımda çalışmalarım, çabalarım, gayretlerim sizlerin takdirindedir. Bugün geldiğimiz noktada partimiz için değişimin kaçınılmaz olduğunu, koltukların hizmet için bir araç olduğunu ve zamanı geldiğinde bırakılması gerektiğini önemle bildiririm. Önümüzdeki yerel seçimlere ilçemizde partimizin yeni bir yönetim ile girmesinin ve gelecek taze kanın partimize faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun bir veda olmadığını, bundan sonra da partimin yanında olacağımı ve daha fazla çalışacağımı kamuoyuna duyuruyorum. Görev yaptığım süre boyunca istemeden de kırdığım olduysa hakkını helal etmesini, benden yana olan haklarımı helal ettiğimi bildiririm. İstifa etmenin de bir sorumluluk olduğu bilincinde ve ülkemizde pek de rastlanılmayan 'istifa' müessesesine başvurduğumu siz kamuoyuna onur ve gururla sunarım” diye konuştu.


İsmail Saymaz'dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na 'Taş Devri' eleştirisi: Hangi başarıdan bahsediyorsunuz?
İsmail Saymaz'dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na 'Taş Devri' eleştirisi: Hangi başarıdan bahsediyorsunuz?

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında CHP ve Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi mücadelesinde geri geri ilerlediğini belirten Saymaz toplumun değişim beklentisi sonrası sadece MYK'nın yenilendiğine vurgu yaparak, "Kim tanıyor ki MYK'yı? Yani kim baştan sona sayabilir ki?" dedi. Değişim beklentisiyle oluşturulan MYK'da Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu'nun yer almasına da tepki gösteren Saymaz, "Öztrak Taş Devri'nden beri, Kuşoğlu Cilalı Taş Devri'nden itibaren CHP'de yönetici. Değiştirecekseniz onları değiştirin." diye konuştu. CHP'nin başarı hikayesi yazmaya çalıştığını ancak bunun muhalefetin ortak aday çıkarmasından kaynaklandığının altını çizen Saymaz, "CHP'nin oyu yüzde 25, ortak tek aday yüzde 48. Bugüne kadar Erdoğan 2014'te, 2018'de 2023'ye aynı oyu aldı, yüzde 52 hiç gerilememiş. Hangi başarıdan bahsediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

#CHP
#Hayri Kocaoğlu
#Erbaa
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