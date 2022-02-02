CHP'li başkan zam talep eden personeliyle dalga geçti: Çocuk yapmayın az yiyin

CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ücretlerinde zam talep eden belediye personelleri ile dalga geçti. Akay, işçilere “Çocuk yapmayın, az yiyin, yürüyün” dedi.

CHP'li Akay, zam talep eden belediye işçileriyle bir araya geldi. Akay, Kılıçdaroğlu’nun belediyelerimizde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak sözleri üzerine zam talebinde bulunan işçilere dalga geçer gibi yanıt verdi.

Akay, ücretten memnun olmayan işçileri de işten çıkarmakla tehdit etti. Söz konusu toplantıda bulunan ve işten çıkarılma endişesiyle ismini vermek istemeyen belediye personeli, yaşananları Yeni Şafak’a anlattı.

BEĞENMEYEN BIRAKSIN

Belediye personeli şunları söyledi: “Bizler, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret 4 bin 500 lira olarak belirledik’ açıklaması nedeniyle maaşlarımızda zam yapılmasını bekliyorduk. Evimizin, çoluk çocuğumuzun ihtiyaçları var. Tüm işçi arkadaşlarla bu talebimizi başkana ilettik ama karşılığında bizi şoka uğratan yanıtlar aldık. Başkan, benim bütçem yok ne zammı, maaşını beğenmeyen işi bırakabilir diyerek bizi işimizle tehdit etti. ‘Az yiyin ömrünüz uzasın, yürüyün, çocuk da yapmayın ki masraflarınız düşsün’ dedi. Resmen bizimle dalga geçti.”

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SENDİKA İLGİLENMİYOR

Maaşlarının asgari ücretin altında olduğunu belirten belediye personeli şöyle devam etti: “Şu an bize 3 bin 500 lira civarında bir maaş veriyorlar. Kılıçdaroğlu da ‘Bizim belediyelerimizde asgari ücret 4 bin 500 oldu’ demişti. Şimdi, bizim 4 bin 500 lira artı yol ve yemek ücreti almamız gerekiyor ama Başkan ‘Zam yapmayacağım’ dedi. Bağlı bulunduğumuz işçi sendikası olan DİSK de yanımızda durmuyor. Sendika bunların yandaşı. Bizi dinleyen yok. Sendika arkamızda durmuyor ki biz de hakkımızı arayalım.”