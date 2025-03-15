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CHP’li başkana babalık davası

CHP’li başkana babalık davası

04:0015/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kemal Çebi.
Kemal Çebi.

Kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Reyhan Hayırlıoğlu’nu darbettiği iddialarıyla gündeme gelen CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi bu kez de babalık davasıyla hukuk karşısında.

Çebi’nin o dönem dini nikahlı evli olduğu Hayırlıoğlu tarafından açılan babalık davasının ikinci duruşması dün Küçükçekmece Adliyesi 10. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

BEBEĞİ İNKAR ETMEDİ

Duruşmada hazır bulunan Hayırlıoğlu” 14 aylık olan çocuk için DNA incelemesini talep ediyorum. Benimle olan telefon görüşmelerinde bebeği inkar etmemektedir. Benim nafaka talebim hakkında karar verilsin istiyorum. Ben mesleğimi yapamıyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme, CHP’li Başkan Çebi’ye DNA örneği vermesi için bir aylık süre verdi.



#Kemal Çebi
#Küçükçekmece Belediyesi
#Dava

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