CHP’li başkana babalık davası

Çebi’nin o dönem dini nikahlı evli olduğu Hayırlıoğlu tarafından açılan babalık davasının ikinci duruşması dün Küçükçekmece Adliyesi 10. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada hazır bulunan Hayırlıoğlu” 14 aylık olan çocuk için DNA incelemesini talep ediyorum. Benimle olan telefon görüşmelerinde bebeği inkar etmemektedir. Benim nafaka talebim hakkında karar verilsin istiyorum. Ben mesleğimi yapamıyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme, CHP’li Başkan Çebi’ye DNA örneği vermesi için bir aylık süre verdi.