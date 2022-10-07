CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı: Serbest bırakıldılar

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden abisi için koridorda bekleyen CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, bu sırada gelen Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan’a tepki gösterdi.

Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan’a saldırarak darp etti.

Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan, Karakoç’lardan şikayetçi oldu. Yapılan defin işlemlerinin ardından Ethem ve Yusuf Karakoç polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs serbest bırakıldı.

REKLAM

GÜNDEM İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi