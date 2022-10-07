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CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı: Serbest bırakıldılar

Hakkari’de, CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darp etti. Gözaltına alınan Karakoç ve kardeşi serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli başkandan başhekim yardımcısına saldırı: Serbest bırakıldılar
O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden abisi için koridorda bekleyen CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, bu sırada gelen Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan’a tepki gösterdi.

Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan’a saldırarak darp etti.

Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

CHP’li başkandan hastane başhekimine saldırı
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CHP’li başkandan hastane başhekimine saldırı
CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.

Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan, Karakoç’lardan şikayetçi oldu. Yapılan defin işlemlerinin ardından Ethem ve Yusuf Karakoç polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs serbest bırakıldı.



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