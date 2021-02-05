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POLİTİKA

CHP'li Baydar: Kılıçdaroğlu “dostlar ittifakına” gösterdiği hassasiyetin onda birini bize gösterse yeter

CHP’de yaşanan istifaların ardından eski genel başkanlarla görüşme turuna çıkan CHP’nin eski milletvekillerinden Metin Lütfi Baydar, Kılıçdaroğlu’nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" sözlerine atıfta bulunarak, “Sayın genel başkan ve yönetimi özellikle bu dostlara göstermiş olduğu hassasiyetin, sıcaklığın fazlasını değil, onda birini bize gösterse bu bizim için yeterlidir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eski CHP vekili Metin Lütfi Baydar
Eski CHP vekili Metin Lütfi Baydar

CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Metin Lütfü Baydar, partideki istifalar ve son yaşanan gelişmelerin ardından eski genel başkanlar Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

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Görüşmelere ilişkin “Partinin bölünmemesi için neler yapılabilir hem bunları tartıştık hem değerlendirdik hem onların görüşlerinin aldık” açıklamasında bulunan Baydar, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik söylemlerde bulundu.

CHP'ye birlik eleştirisi

Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" sözlerine atıf yapan Baydar, "Bizim hedefimiz CHP'de birliğin ve bütünlüğün sağlanmasıdır. Ve CHP'de herkesin kucaklanmasıdır.

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"Partinin tümüyle kucaklanması gerekir"

CHP'nin 'dostlar ittifakı' çerçevesinde sayın genel başkan ve yönetimi özellikle bu dostlara göstermiş olduğu hassasiyetin, sıcaklığın fazlasını değil, onda birini bize gösterse bu bizim için yeterlidir. Üzülüyoruz; partinin tümüyle kucaklanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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