CHP'li belediye Antalya'da düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'ne özel 57 heykel dikti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3-10 Ekim tarihleri arasında bu yıl 57’ncisi gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali’nin heyecanı şehri sarmaya başladı. Antalyalılar ile şehir dışından birçok misafiri ağırlayacak Film Festivali için kentte bir yandan peyzaj çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan da festivalin sembolü olan Venüs heykellerini şehrin belirli noktalarına yerleştirdi.

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Pandeminin gölgesinde start alacak olan ve tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 57’nci yılına özel 57 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi. Heykelleri gören bir vatandaş, festivale olan özlemini, ‘O günleri özlüyoruz. Yaşım 73 ve bu yaşta seviniyorum’ sözleriyle dile getirdi.

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Festival 3 Ekim’de başlıyor

3 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek. Senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

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10 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi; Bingöl Elmas, Köken Ergun ve Kurtuluş Özgen’den oluşurken, festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na seçilen 12 filmi Cemre Ebuzziya, Müge Turan ve Ömür Atay’dan oluşan jüri değerlendirecek.

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