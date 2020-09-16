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Gündem CHPli belediye Antalyada düzenlenecek Altın Portakal Film Festivaline özel 57 heykel dikti
ANTALYA

CHP'li belediye Antalya'da düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'ne özel 57 heykel dikti

CHP'nin en büyük hizmetlerinden biri olan heykellerin son durağı Antalya oldu. Bu yıl 57’ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne özel, kentin belirli noktalarına 57 Venüs heykeli dikildi.

Haber Merkezi İHA
Antalya'nın belirli noktalarına 57 Venüs heykeli dikildi.
Antalya'nın belirli noktalarına 57 Venüs heykeli dikildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3-10 Ekim tarihleri arasında bu yıl 57’ncisi gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali’nin heyecanı şehri sarmaya başladı. Antalyalılar ile şehir dışından birçok misafiri ağırlayacak Film Festivali için kentte bir yandan peyzaj çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan da festivalin sembolü olan Venüs heykellerini şehrin belirli noktalarına yerleştirdi.

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  • Pandeminin gölgesinde start alacak olan ve tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 57’nci yılına özel 57 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi. Heykelleri gören bir vatandaş, festivale olan özlemini, ‘O günleri özlüyoruz. Yaşım 73 ve bu yaşta seviniyorum’ sözleriyle dile getirdi.

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Festival 3 Ekim’de başlıyor

3 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek. Senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

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