CHP’li belediye başkanından Akşener’e çirkin benzetme

CHP’li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycumaspor için önceki günlerde yaptığı paylaşımda "Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" benzetmesi yaptı.





'Eşek' benzetmesi

Ancak tartışmalar devam ederken aynı benzetmeyi bu kez Altılı Masa’dan kalktıktan sonra geri dönen Meral Akşener için kullandı. "Allah sevdiği kuluna diğer eşeğini de buldurur" ifadelerini paylaştı.





“Özür bekliyoruz”

Kantarcı'nın Akşener için yaptığı paylaşımın ardından bazı İYİ Partililerden tepki geldi. Bir İYİ Parti üyesi "Sayın başkan bu üslup genel başkanımıza yapılan saygısızlıktır. Sizden İYİ Partililer olarak kamuoyundan özür bekliyoruz. Lütfen bunu dikkate alın saygılarımla. Yoksa gerekeni sandıkta cevap olarak alırsınız" yorumunu yaptı.





CHP’li Başkan ‘teşbih’ açıklaması yaptı

CHP’li Kantarcı bunun üzerine Türk Dil Kurumu'nu işaret ederek paylaşımının teşbih olduğunu savundu.







