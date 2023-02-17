CHP'li Belediye Başkanından Bakan Kurum'a teşekkür: Hiçbir ayrımcılık görmedik

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CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım.
Bakanlığın bölgede hayatın bir an önce toparlanabilmesi için ödenek çıkardığını ifade eden Yıldırım, “Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum” dedi.
Başkan Yıldırım, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.