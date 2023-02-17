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CHP'li Belediye Başkanından Bakan Kurum'a teşekkür: Hiçbir ayrımcılık görmedik

CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, bölgenin yeniden inşası konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgilerini aldığını belirterek, "Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik" dedi.

20:29 . 17/02/2023 Cuma
IHA
CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım.

CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım.

CHP’li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı
İskender Yıldırım
, Bakan Kurum’un davetiyle katıldığı koordinasyon toplantısında deprem sonrası yapılan çalışmaların yanı sıra şehrin yeni yerleşim alanıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.
Başkan Yıldırım, koordinasyon toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada,
"Murat Kurum, ilçemizde düzenlediği koordinasyon toplantısında, şehir için neler yapılabileceğine yönelik fikirlerimizi sordu. Şehrin güney tarafının çok tahrip olduğunu anlattık. Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı. Bize yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme haritasından da durumu gösterdi. Bakanımız, fikirlerimizin kıymetli olduğunu, bunu değerlendireceğini belirtti. Karar henüz kesinleşmedi, ama bizim belirttiğimiz yerlere odaklanacağını söyledi, sağ olsun”
ifadelerini kullandı.

'Hiçbir ayrımcılık görmedik'

Bakanlığın bölgede hayatın bir an önce toparlanabilmesi için ödenek çıkardığını ifade eden Yıldırım, “Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum” dedi.

"Devletimizin desteğiyle kurtulacağımıza inanıyorum"

Başkan Yıldırım, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nun ilçede koordinasyonu sağladığını hatırlatarak,
“Valimiz, önceki dönemde Kaymakam olduğu için bölgemize hakim. İlk geldiği gün kendisini burada karşıladık. Birlikte koordinasyon merkezinde bir hafta boyunca çalıştık. Bütün lojistikler, çadır dağıtımı belediye eliyle yapıldı. Valimizin koordinesinde hangi merkezlerde neler yapılabilir bunların istişaresini yaptık. Buradan Tokat İl Özel İdaremize, Tokat Belediyemize, belediye başkanlarımıza, Altınordu Belediyesine, Adana Büyükşehir Belediyesine, Mersin Büyükşehir Belediyemize, Yenişehir Belediyemize hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz”
şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.


#İskender Yıldırım
#Murat Kurum
#Teşekkür
6 dakika önce
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CHP'li Belediye Başkanından Bakan Kurum'a teşekkür: Hiçbir ayrımcılık görmedik
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