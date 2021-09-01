CHP'li belediye meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli belde Belediyesini ziyaret etti.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile görüşen Turan ve İskenderoğlu, CHP'den AK Parti'ye geçen Geyikli Belediye Meclisi üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile parti üyesi Naci Sarı'nın rozetlerini taktı.

"BAHTİYARLIK DUYDUK"

Turan, burada yaptığı konuşmada, "CHP'de görev yapan üç arkadaşımızın AK Parti saflarında görev alma kararlarından dolayı çok büyük bahtiyarlık duyduk" dedi.

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