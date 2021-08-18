Gündem "CHPli belediyeler sel bölgesine sokulmadı" diyen Engin Altay çark etti
POLİTİKA

"CHP’li belediyeler sel bölgesine sokulmadı" diyen Engin Altay çark etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karadeniz'de sel felaketinin yaşandığı bölgelere CHP'li belediyelerin yardımının kabul edilmediğini öne sürmüştü. Bu iddiasından beş gün sonra Altay, "Büyük memnuniyetle söyleyeyim" diyerek, yardım çalışmalarına katılan CHP'li belediyelerin sel bölgelerindeki personel ve iş makinalarına dair bilgileri paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li belediyeler sel bölgesine sokulmadı diyen Engin Altay çark etti
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Karadeniz'deki sel bölgelerine giderek "İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekipler 'size ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmadı" iddiasında bulunmuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN YALANLAMA

Altay'ın bu sözlerini, CHP'li belediyeler sosyal medya hesaplarından ekiplerinin bölgede olduğuna ve destek çalışmalarının ayrım olmaksızın yürütüldüğüne yönelik paylaşımlarıyla yalanlamıştı.

CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekipleri sel bölgesine sokulmadı’ iddiasını CHP'li belediyeler yalanladı
GÜNDEM
CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekipleri sel bölgesine sokulmadı’ iddiasını CHP'li belediyeler yalanladı

KILIÇDAROĞLU DA YALANLAMIŞTI

Altay, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da yalanlanmıştı. Kılıçdaroğlu Sinop'taki sel bölgesinde yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin güçlü bir ekibi ve araçları burada. Diğer belediye başkanlarımızın da var" demişti.

CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekiplerimiz sel bölgesine sokulmadı’ sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı
GÜNDEM
CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekiplerimiz sel bölgesine sokulmadı’ sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı

CHP'li Altay, bu iddiasından beş gün sonra vazgeçti. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Altay, CHP'li belediyelerin yardımlarını anlattı.

“CHP’li belediyeler sel bölgesine sokulmadı” diyen Engin Altay çark etti
OYNAT 00:30
“CHP’li belediyeler sel bölgesine sokulmadı” diyen Engin Altay çark etti
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta, “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekipler 'size ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmadı' iddiasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ı önce CHP'li belediyeler sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalanlamıştı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Altay, çark etti. “Büyük memnuniyetle söyleyeyim” diyerek CHP'li belediyelerin sel bölgelerindeki personel ve iş makinalarına dair bilgileri paylaştı.

"BÜYÜK MEMNUNİYETLE" ANLATTI

Altay, ilgili konuşmasında "Her şeye rağmen sonuçta şu oldu, büyük memnuniyetle söyleyeyim; İBB’nin Bozkurt’ta 149 personeli ve 92 iş makinası çalışıyor. Gene İBB’nin Ayancık’ta 78 personeli ve 50 iş makinası çalışıyor" dedi.

CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekiplerimiz sel bölgesine sokulmadı’ sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı
OYNAT 00:28
CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekiplerimiz sel bölgesine sokulmadı’ sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı
Kastamonu ve Sinop sel felaketinin ardından yaralarının sarmaya çalışırken CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay akıllara zarar bir açıklamada bulundu. Altay, 'İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekipler 'size ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmadı' iddiasında bulundu. Altay'ın sözlerini ise Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı. Kılıçdaroğlu Sinop'taki sel bölgesinde yaptığı açıklamada, 'Belediye başkanlarımız elinden gelen bütün çabalarımızı gösterdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın güçlü bir ekibi ve araçları var burada. Diğer belediye başkanlarımızın da var.' ifadelerini kullandı.
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