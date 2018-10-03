Gündem CHPli belediyenin binası icradan satışa kondu
POLİTİKA

Didim Belediyesi'nin binası icradan satışa kondu

CHP'li belediyenin binası icradan satışa kondu

CHP’li Didim Belediyesi bir inşaat firmasına rezidans projesi için önce ruhsat verip sonra iptal etti. Belediye, şirketin mağduriyeti nedeniyle açtığı davadan kazandığı 1 milyon 405 bin TL’lik tazminatı ödemeyince belediye binası icradan satışa konuldu.

Haber Merkezi Diğer
CHP'li Didim Belediyesi'nin binası icradan satışa çıkarıldı.
CHP'li Didim Belediyesi'nin binası icradan satışa çıkarıldı.

2014'te CHP'li Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı yönetimindeki belediyeden ruhsat alınarak Nehirsan İnşaat tarafından ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatıldı.

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler ardından Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay oldu. Yeni başkan tarafından projenin yapı ruhsatı iptal etti. Nehirsan İnşaat ruhsatın iptal edilmesiyle mağdur duruma düştü.

Danıştay kararı bozdu

  • Ruhsat iptalinin yargıya taşınmasının ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozdu. Kararın gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğu belirtildi. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016'da bir TV kanalında "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" deyince Danıştay 6. Dairesi bir anda daha önceki kararını değiştirdi.
  • Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.

Hesaplara ve araçlara haciz

  • Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmini talebiyle dava açtı. Davanın sonucunda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödemesine hükmedildi. Fakat Didim Belediyesi belirtilen sürede parayı yatırmayınca belediyeye İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderildi. Tüm bunlara rağmen ödemelerini yapamadıklarını beyan eden Didim Belediyesi'nin önce tüm banka hesaplarına el koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, ardından Başkan'ın makam aracının da aralarında bulunduğu 108 araca haciz getirtti.

"CHP'li vekiller kendi belediyelerine baksınlar"'

Son olarak Didim Belediyesi'nin 6 bin 197 metrekarelik belediye hizmet binası icradan satışa çıkarıldı. Nehirsan İnşaat, İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nden satış işlemi başlattı.

Sabah'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, şunları söyledi:

"Didim Belediyesi iflas etmiştir. Banka hesaplarında para kalmamış, herhangi bir yerden de alacakları bulunmamaktadır.

Kapalıçarşı'da kriz var diyen CHP'li milletvekilleri dönsün kendi iflas etmiş belediyelerine baksınlar. Ya da 600 bin TL'lik malvarlığına sahip Genel Başkanları nasıl 900 bin TL tazminat borcu ödüyorsa belediyelerine de aynı yerden borç alıp versinler, tazminat borçlarını ödesinler.

Genel Başkanları belediyeleri borçlarından kurtarsın, bundan sonra da sağa sola ekonomi dersleri vermeyi bıraksınlar."

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

​14 belediyeden 9'unu daha kaybedebilir.
Endonezya'dayanardağ patladı

Endonezya'dayanardağ patladı

Deprem bölgesi yeni felaketle karşı karşıya.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Eylül ayına ait kritik veriler belli oldu.
Sokaklar ceset kokuyor

Sokaklar ceset kokuyor

​Ölü sayısı 1400'ü aştı, yardım ulaştırmak çok zor!
'Köstebek'rekora doymuyor

'Köstebek'rekora doymuyor

3. Havalimanı inşaatı tüm hızıyla sürüyor.
AslanPorto'da kükreyecek

AslanPorto'da kükreyecek

​G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde zorlu deplasmanda.
Bu kimin parası?

Bu kimin parası?

​ABD'ye 2,5 milyar lira transfer eden 417 kişiye gözaltı kararı.
Ekonomik saldırıve terör iç içe

Ekonomik saldırıve terör iç içe

'​Türkiye'ye karşı iş yapabileceklerini sananlar yanılacaklar'

Akdeniz'de tropikal fırtınalar artacak

Akdeniz'de tropikal fırtınalar artacak

​Meteoroloji uzmanından iki bölge için korkutan uyarı.
Sizin hesabınızda satılık olabilir

Sizin hesabınızda satılık olabilir

Çalıntı Facebook hesapları kelepir fiyatına satılık!
Papa güven vermiyor

Papa güven vermiyor

​Biz değil, ABD'li araştırma şirketi söylüyor.
Rakka-Kerkük yağması

Rakka-Kerkük yağması

​Petrol için ABD'li, Fransız ve İngilizler sıraya girdi.
İttifaka bağlıyız

İttifaka bağlıyız

​Bahçeli: İstanbul dışından aday göstereceğiz.
Öksüz de o listede

Öksüz de o listede

Erdoğan, FETÖ'cülerin listesini Almanya'ya vermişti.
Münbiç'ten çıkın artık

Münbiç'ten çıkın artık

​Çavuşoğlu: YPG'lilerin çıkarılmas zamanı geldi.
Orduçikolata üssü oluyor

Orduçikolata üssü oluyor

​Hedef fındıktan 10 milyar dolar gelir elde etmek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.