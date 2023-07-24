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CHP'li belediyenin ürettiği çözüm 90'lı yılları hatırlattı: Günlerdir su verilemeyen Bilecik'te mahallelerde tankerler geziyor

Bilecik'te CHP'li belediyenin günlerdir gideremediği arıza nedeniyle su kesintisi devam ediyor. Kavurucu sıcaklarda susuz kalan vatandaşlar duruma tepki gösterirken belediyenin ürettiği çözüm 90'lı yılları hatırlattı. CHP'li belediye, vatandaşların su ihtiyacını mahallelere gönderdiği tankerler ile karşılamaya çalıştı.

11:43 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bilecik'te su şebekesindeki arızaya çözüm bulunamayınca belediye ekipleri tankerlerle mahalleleri gezdi.

Bilecik'te su şebekesindeki arızaya çözüm bulunamayınca belediye ekipleri tankerlerle mahalleleri gezdi.

Bilecik'te günlerdir süren arıza nedeniyle devam eden su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi. CHP'li belediye, 18 Temmuz'dan bu yana başlayan arızayı gideremezken Belediye Başkan Vekili CHP’li Melek Mızrak Subaşı, su hattında yapılması gereken tamiratın belediyenin görevi olmadığını savundu.

Bilecik'te 90'lı yılları hatırlatan görüntüler

Su hattının çok eski olduğunu ve yıllardır bir bakım yapılmadığını ifade eden vatandaşlar duruma tepki gösterirken belediyenin ürettiği çözüm 90'lı yılları hatırlattı.

Bilecik11 haber sitesinin paylaştığı fotoğraflarda vatandaşların mahalle aralarında Bilecik Belediyesi tarafından gönderilen su tankerlerinden ellerindeki bidonlar ile su almaya çalıştığı görüldü.




#Bilecik Belediyesi
#CHP
#Melek Mızrak Subaşı
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