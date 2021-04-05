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POLİTİKA

CHP’li Böke: Amirallerin açıklaması ifade özgürlüğüdür

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, 104 emekli amiralin yayımladığı darbe imalı bildiriyi ifade özgürlüğü olarak gördüklerini söyleyerek, "Toplumun tüm kesimlerinin ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Böke: Amirallerin açıklaması ifade özgürlüğüdür
Selin Sayek Böke

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane edip darbe imalı bildiri yayımlayarak hükümeti hedef almasına CHP'lilerin desteği sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili yayınladıkları bildiriye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bildiriyi 'ifade özgürlüğü' olarak gördüklerini söyleyen Söke, "Emekli amirallerin açıklaması anayasal ifade özgürlüğüdür. Bundan anayasal düzeni yıkma girişimi çıkarmak, kumpas davaları dönemini anımsatıyor. İktidar, gözaltılarla korku yaratmak, sessizlik sağlamak istiyor. Toplumun tüm kesimlerinin ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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