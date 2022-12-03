Gündem CHPli Bökeden hendekçi akademisyenlere söz Yeniden üniversitelerle buluşacaksınız
POLİTİKA

CHP'li Böke'den hendekçi akademisyenlere söz: Yeniden üniversitelerle buluşacaksınız

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin iktidara gelmesi durumunda çukur eylemleri sırasında terör örgütü PKK’yı destekleyip devleti 'katliam yapmakla' suçlayan akademisyenlerin göreve getirileceğinin sözünü verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Bökeden hendekçi akademisyenlere söz: Yeniden üniversitelerle buluşacaksınız
​CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ''İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması''na katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında skandal ifadeler kullanan Böke, partisinin iktidara gelmesi durumunda çukur eylemleri sırasında terör örgütü PKK'yı destekleyen ve devleti 'katliam yapmakla' suçlayan akademisyenlerin üniversiteye geri döneceğini açıkladı.

  • Böke, "Barış imzacısı akademisyenleri yeni öğrencileriyle, yeniden üniversitelerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kim bu Hendekçi akademisyenler?
GÜNDEM
Kim bu Hendekçi akademisyenler?

PKK'nın suç ortakları: Hendekçi akademisyenler
GÜNDEM
PKK'nın suç ortakları: Hendekçi akademisyenler

Erdoğan'dan hendekçi akademisyenlere tepki
GÜNDEM
Erdoğan'dan hendekçi akademisyenlere tepki
Maç başladı

Maç başladı

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Avustralya karşılaşıyor.
Hollanda çeyrek finalde

Hollanda çeyrek finalde

​ABD'yi 3-1 yenen Portakallar, tur atlayan taraf oldu.
Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlunu es geçti

'Bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.'

Tüketiciyi aldatan yandı

Tüketiciyi aldatan yandı

​'Efsane' indirimler bakanlığın merceği altında.

'Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi kuruyoruz'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.