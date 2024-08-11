CHP'li Burhanettin Bulut'tan kapanmayan havalimanı için 'yeniden açacağız' algısı

"'Şakirpaşa Havalimanı‘nı kapatacağız' böyle diyorlar. Nerden çıktı bu? Böyle bir şey yok. Aydın'da bizim bir eğitim merkezimiz var, Şakirpaşa Havalimanı işte bir eğitim merkezi olarak ne yapacak? Bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil."