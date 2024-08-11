CHP'li Burhanettin Bulut'tan kapanmayan havalimanı için 'yeniden açacağız' algısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, havalimanının, bölgedeki işletmeleri daha geniş pazarlara açacağını, şirketlerin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artıracağını, acil ve kritik malzemelerin teslimatının süratle yapılmasını sağlayarak, birçok hususta ticaretin gelişmesine, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine, ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacağını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut
"Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak, bölgeye hizmete devam edecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca
Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmayacağını, bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet vereceğini bildirdi.
Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında,
"'Şakirpaşa Havalimanı‘nı kapatacağız' böyle diyorlar. Nerden çıktı bu? Böyle bir şey yok. Aydın'da bizim bir eğitim merkezimiz var, Şakirpaşa Havalimanı işte bir eğitim merkezi olarak ne yapacak? Bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil."
demişti.
CHP'li Bulut'tan kapanmayan havalimanı için 'yeniden açacağız' algısı
CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını alıntıladığı paylaşımda, havalimanının kapatıldığını öne sürüp,
"Siz kapatın, nasılsa biz geldiğimizde yeniden açacağız"
dedi.
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13 saat önce